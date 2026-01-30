Впервые с «Уимблдона»-2018 оба полуфинала «Большого шлема» завершились в пяти сетах

Australian Open -2026 стал первым турниром «Большого шлема» с 2018 года, где оба мужских полуфинала дошли до пятого сета.

В 2018-м на «Уимблдоне » Кевин Андерсон обыграл Джона Изнера (7:6(6), 6:7(5), 6:7(9), 6:4, 26:24), а Новак Джокович – Рафаэля Надаля (6:4, 3:6, 7:6(9), 3:6, 10:8).

На Australian Open подобное случалось в последний раз в 2017-м: Роджер Федерер играл пятисетовик со Стэном Вавринкой , Надаль – с Григором Димитровым .