Впервые с «Уимблдона»-2018 оба полуфинала «Большого шлема» завершились в пяти сетах

Australian Open-2026 стал первым турниром «Большого шлема» с 2018 года, где оба мужских полуфинала дошли до пятого сета.

В 2018-м на «Уимблдоне» Кевин Андерсон обыграл Джона Изнера (7:6(6), 6:7(5), 6:7(9), 6:4, 26:24), а Новак ДжоковичРафаэля Надаля (6:4, 3:6, 7:6(9), 3:6, 10:8).

На Australian Open подобное случалось в последний раз в 2017-м: Роджер Федерер играл пятисетовик со Стэном Вавринкой, Надаль – с Григором Димитровым.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Они ещё играют?! Я думал, фармач уже отправил мозолистого деда домой!!! А тут как бы его не отправили!!!
Я весь день во время работы смотрю теннис, задолбался уже))
Я тоже) даже с работы позже ушел)
