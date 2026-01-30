  • Спортс
  • Алькарас о физических проблемах в матче со Зверевым: «Поначалу я даже не понимал, что это судороги»
4

Алькарас: в третьем сете чувствовал боль, когда забегал под форхенд.

Карлос Алькарас рассказал о физическом состоянии после пятисетовика с Александром Зверевым на Australian Open.

Он обыграл немца со счетом 6:4, 7:6(5), 6:7(5), 6:7(4), 7:5 за 5 часов 27 минут. С середины третьего сета испанца беспокоили судороги. Он отыграл подачу на матч при счете 4:5 в пятом сете.

– Саша был расстроен ситуацией с судорогами и медперерывом. Можешь объяснить, что именно с тобой происходило и считаешь ли ты, что все было в рамках правил?

– Физически матч был невероятно тяжелым.

Сначала я почувствовал неприятные ощущения в одной конкретной мышце – в правой приводящей мышце бедра. Поначалу я даже не понимал, что это судороги. Просто после удара справа почувствовал боль именно там.

Поэтому я вызвал физио. В тот момент остальные мышцы, левая нога – все было более-менее нормально.

Но из-за нагрузки никто не понимал, станет ли хуже. Я объяснил физио, что чувствую боль, когда забегаю под форхенд. Он разрешил взять медицинский перерыв – и мы его взяли.

После этого мне несколько раз массировали ногу на сменах сторон. Я говорил судье, что чувствую, а решение принимал официальный представитель.

– Ты чувствовал это до того момента или только в том гейме при 4:4?

– Чувствовал и немного раньше, но потом стало хуже через несколько геймов.

– Хочу до конца уточнить: сейчас у тебя есть травма? Как ты себя чувствуешь?

– Конечно, чувствую усталость. Тело могло бы быть в лучшем состоянии, но это нормально после пяти с половиной часов игры.

Я сделаю все возможное для восстановления: лед, компрессия, процедуры с физио сегодня вечером. Посмотрим. Надеюсь, нет ничего серьезного, но после такого матча мышцы, конечно, болят.

Я сделаю все, чтобы подойти к финалу в максимально хорошем состоянии, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Удивительным образом в финале ждет интрига. Хотя никто не мог себе представить того расклада. Сидим с вопросами до финала. Там посмотрим и может поймем что-то
