  • Алькарас о том, думал ли сняться по ходу матча со Зверевым: «Нет, ни секунды. Ненавижу сдаваться»
Алькарас о том, думал ли сняться по ходу матча со Зверевым: «Нет, ни секунды. Ненавижу сдаваться»

Алькарас о том, думал ли сняться по ходу матча со Зверевым: нет, ни секунды.

Карлос Алькарас оценил победу над Александром Зверевым в полуфинале Australian Open – 6:4, 7:6(5), 6:7(5), 6:7(4), 7:5.

С середины третьего сета испанца беспокоили судороги. Он отыграл подачу на матч при счете 4:5 в пятом сете.

– На какое место ставишь эту победу среди лучших в карьере?

– Как я сказал еще на корте, это был один из самых тяжелых матчей в карьере. Физически мы сегодня загнали друг друга до предела. Мы выжали из себя максимум, и уровень пятого сета был действительно очень высоким.

Я очень счастлив, что смог отыграться и выиграть. Очень высоко оцениваю этот матч – это точно одна из лучших моих побед.

– Был момент в начале четвертого сета, когда показалось, будто ты идешь пожимать руку Саше. Было ли хоть мгновение, когда ты думал сняться с матча?

– Нет. Ни секунды.

Я видел это видео и слышал, что люди обсуждают этот момент, но я вообще не думал о том, чтобы сдаваться. Там просто был момент – кто пройдет первым [на переходе]. Иногда я пропускаю соперника вперед, иногда он меня. Вот и все.

– Ты часто говоришь о вере в себя в любой ситуации. Откуда она берется? Почему ты продолжаешь верить, когда многие игроки уже бы сдались морально?

– Потому что я ненавижу сдаваться.

Я очень плохо себя чувствую потом, когда понимаю, что мог сделать больше – потерпеть еще немного, побороться еще немного. Когда я был моложе, у меня было много матчей, где я просто переставал бороться.

Со временем я повзрослел и понял, насколько это ужасное чувство – думать потом: «Я мог еще немного». Эти мысли просто убивают.

Поэтому каждая дополнительная секунда борьбы и страдания всегда того стоит. Вот почему я бьюсь до последнего мяча и всегда верю, что могу вернуться в игру в любой ситуации, – сказал Алькарас на пресс-конференции.

Безумие в 1/2 Australian Open: сопли, судороги, 5 часов жесткой борьбы – и победа Алькараса над Зверевым

Фото дня. Убитые кроссовки Зверева – символ жестокости тенниса и разбитых надежд

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
"Ненавижу сдаваться", - написал он на итальянском. 😉
А синнер попросил бы закрыть крышу
