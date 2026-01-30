Алькарас после пятисетовика со Зверевым повторил празднование Алонсо 2005 года

Первая ракетка мира Карлос Алькарас повторил празднование Фернандо Алонсо после победы в полуфинале Australian Open .

Испанец обыграл Александра Зверева в самом длинном полуфинале в истории турнира – 6:4, 7:6(5), 6:7(5), 6:7(4), 7:5 за 5 часов 27 минут.

С середины третьего сета испанца беспокоили судороги. Он отыграл подачу на матч при счете 4:5 в пятом сете.

25 сентября 2005 года Алонсо завоевал первый из двух титулов в «Формуле-1». После гонки он забрался на свой болид «Рено » и сделал культовый жест.

