Алькарас после пятисетовика со Зверевым повторил празднование Алонсо 2005 года
Первая ракетка мира Карлос Алькарас повторил празднование Фернандо Алонсо после победы в полуфинале Australian Open.
Испанец обыграл Александра Зверева в самом длинном полуфинале в истории турнира – 6:4, 7:6(5), 6:7(5), 6:7(4), 7:5 за 5 часов 27 минут.
С середины третьего сета испанца беспокоили судороги. Он отыграл подачу на матч при счете 4:5 в пятом сете.
25 сентября 2005 года Алонсо завоевал первый из двух титулов в «Формуле-1». После гонки он забрался на свой болид «Рено» и сделал культовый жест.
Безумие в 1/2 Australian Open: сопли, судороги, 5 часов жесткой борьбы – и победа Алькараса над Зверевым
Фото дня. Убитые кроссовки Зверева – символ жестокости тенниса и разбитых надежд
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @carlosalcaraz
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кого-то здесь не хватает, Великий Алонсо отпишись.
А жест что означает? Страус грустит?
А жест что означает? Страус грустит?
"Птички Эль Нано"
Один раз не Алькарас
У Алонсо крылья расправлены...:) не, не похоже :)
Карлосу 2 года было, когда Алонсо так праздновал
в чем культовость? раздувают на ровном месте
