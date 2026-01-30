Фото
7

Алькарас после пятисетовика со Зверевым повторил празднование Алонсо 2005 года

Первая ракетка мира Карлос Алькарас повторил празднование Фернандо Алонсо после победы в полуфинале Australian Open.

Испанец обыграл Александра Зверева в самом длинном полуфинале в истории турнира – 6:4, 7:6(5), 6:7(5), 6:7(4), 7:5 за 5 часов 27 минут.

С середины третьего сета испанца беспокоили судороги. Он отыграл подачу на матч при счете 4:5 в пятом сете.

25 сентября 2005 года Алонсо завоевал первый из двух титулов в «Формуле-1». После гонки он забрался на свой болид «Рено» и сделал культовый жест.

Безумие в 1/2 Australian Open: сопли, судороги, 5 часов жесткой борьбы – и победа Алькараса над Зверевым

Фото дня. Убитые кроссовки Зверева – символ жестокости тенниса и разбитых надежд

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @carlosalcaraz
logoAustralian Open
logoКарлос Алькарас
logoАлександр Зверев
logoФернандо Алонсо
logoATP
соцсети
logoФормула-1
logoРено
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кого-то здесь не хватает, Великий Алонсо отпишись.
А жест что означает? Страус грустит?
Ответ bor-n@yandex.ru
А жест что означает? Страус грустит?
"Птички Эль Нано"
Один раз не Алькарас
У Алонсо крылья расправлены...:) не, не похоже :)
Карлосу 2 года было, когда Алонсо так праздновал
в чем культовость? раздувают на ровном месте
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Алькарас о том, что может собрать карьерный Большой шлем: «Пока все мысли только о восстановлении»
30 января, 10:41
Алькарас о том, что помогло ему отыграться в пятом сете матча со Зверевым: «Вера»
30 января, 09:25Фото
Алькарас выиграл 15 из 16 пятисетовиков
30 января, 09:16
Алькарас отыграл подачу на матч у Зверева и впервые вышел в финал Australian Open. Он в одной победе от карьерного Большого шлема
30 января, 09:15
Рекомендуем
Главные новости
Абу-Даби (WTA). Александрова встретится с Ястремской, Бенчич – с Картал, Остапенко – с Бейлек, Самсонова вышла в 1/4 финала, Наварро выбыла
вчера, 21:14
Клуж-Напока (WTA). Захарова сыграет с Потаповой, Радукану – с Юван, Хвалинска – с Данилович, Юэ Юань вышла в 1/4 финала
вчера, 21:12
Острава (WTA). Болтер поборется с Голубич, Шрамкова – с Фрухвиртовой, Макнелли, Волынец вышли в 1/4 финала, Аванесян выбыла
вчера, 21:09
Алькарас выложил подборку фото из Австралии
вчера, 21:03Фото
Фис провел и выиграл первый матч за полгода
вчера, 20:30
Монпелье (ATP). Бланше играет с Вавассори, Фис, Эмбер, Каррено-Буста вышли во 2-й круг, Хуркач выбыл
вчера, 20:17Live
Киз о том, что ей пришлось съесть пирог с яблоками и сыром из-за проигранного спора на AO: «Это было хуже, чем я думала. Выглядело как рвота»
вчера, 19:39
Хачанов получил баскетбольную майку от Дёмина
вчера, 18:26Фото
Клуж-Напока (WTA). Машарова, Снигур, Ван Синьюй, Потапова, Захарова вышли во 2-й круг, Стефанини выбыла
вчера, 18:08
Бенчич об упоминаниях того, что теннисистки вернулись после родов: «На корте без разницы, что ты мама – все равно надо показывать результат»
вчера, 17:40
Ко всем новостям
Последние новости
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
вчера, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Рекомендуем