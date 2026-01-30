Джокович выиграл сет у Синнера впервые с Australian Open-2024
Новак Джокович сравнял счет по сетам в полуфинале Australian Open против Янника Синнера (3:6, 6:3, идет третий сет).
Серб взял сет у Синнера впервые с Australian Open-2024. Он прервал серию из десяти проигранных партий итальянцу подряд.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Будем надеется что не последний 🙏
У Джока 40 шлемов было бы, будь он по возрасту схож с нынешним поколением.
А ведь я щас в Джока победу больше начинаю верить чем в Зверева победу с хромым Алькарасом )
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем