Зверев о том, о чем жалеет после матча с Алькарасом: «В третьем и четвертом сетах мог сыграть лучше. Наверное, нужно было действовать агрессивнее»

Зверев о поражении от Алькараса: мой главный промах – второй сет.

Александр Зверев рассказал, где мог сыграть лучше в полуфинале Australian Open.

Он уступил Карлосу Алькарасу со счетом 4:6, 6:7(5), 7:6(5), 7:6(4), 5:7 за 5 часов 27 минут. В пятом сете немец не подал на матч при счете 5:4.

– Насколько сложно играть против соперника, который явно испытывает физические проблемы?

– В третьем и четвертом сетах мог сыграть лучше. Наверное, нужно было действовать агрессивнее и выигрывать их быстрее.

Но он бил навылет первым же ударом, не давал входить в розыгрыши. Все равно мой главный промах – это второй сет. При счете 1:1 по сетам и его судорогах ситуация могла сложиться совсем иначе.

– В пятом сете вы нервничали, зная, что он все еще способен решить все подачей и мощными ударами?

– Конечно. Я проигрывал 0:2 по сетам и не хотел еще и отдать свою подачу. Даже не на 100% готовый, он все равно опасен – вы видели, как он бил справа и слева.

Возможно, где-то я был слишком осторожен, но в целом чувствовал, что хорошо держу темп, вхожу в розыгрыши, мощно бью. Это был отличный матч.

– Вы знали, что у него почти безупречная статистика в пятисетовых матчах?

– Нет. Но у меня она тоже довольно хорошая (его баланс в пятисетовиках 23:15 – Спортс’’).

Когда подаешь при 5:4 в пятом сете, об этом не думаешь. У меня в голове была одна мысль – не упасть от усталости. Я знаю, что он физически очень силен и умеет выигрывать длинные матчи – он это показывал, в том числе в Париже в прошлом году. Но я всегда считал себя тоже крепким в этом плане. Просто сегодня я устал чуть больше.

– Вас удивило, как хорошо физически он восстановился к пятому сету после проблем в третьем?

– Да. Он фактически час или полтора почти не двигался.

Наверное, мне стоило лучше этим воспользоваться – быстрее забирать геймы и сеты, чтобы у него не было столько времени на восстановление. Но в пятом сете он снова двигался невероятно, – сказал Зверев на пресс-конференции.

