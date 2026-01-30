Зверев о том, что не подал на матч против Алькараса: «В конце у меня просто не осталось сил. Ноги уже не работали»

Зверев о поражении от Алькараса: в конце у меня просто не осталось сил.

Александр Зверев прокомментировал поражение в полуфинале Australian Open . Он уступил Карлосу Алькарасу 4:6, 6:7(5), 7:6(5), 7:6(4), 5:7 за 5 часов 27 минут.

В пятом сете немец не подал на матч при счете 5:4.

– Невероятная битва. Жаль, что все закончилось не в мою пользу, но, если честно, в конце у меня просто не осталось сил. Даже при 5:4 в пятом сете – обычно в такие моменты могу опереться на подачу, а тут ноги уже не работали. Так бывает. Это жизнь, идем дальше.

– Есть моменты, о которых вы жалеете?

– Прежде всего второй сет. Я должен был его брать, особенно когда подавал на сет – сыграл тот гейм плохо.

В пятом сете, как ни странно, сожалений почти нет: я буквально держался из последних сил, был полностью выжат. А вот второй сет, думаю, мог многое изменить.

– Самый тяжелый матч в вашей карьере?

– Наверное, да.

– Как он соотносится по эмоциям с поражением здесь же в прошлом году?

– Сейчас я слишком устал, чтобы что-то чувствовать. Возможно, через пару дней эмоции придут.

Мы оба вышли за пределы своих возможностей. В каком-то смысле я даже горжусь тем, как цеплялся, как вернулся с 0:2 по сетам. Конечно, обидно, но это только начало сезона. Если продолжу играть и работать так же, год будет хорошим, – сказал Зверев на пресс-конференции.

