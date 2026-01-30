Синнер выиграл у Джоковича 10-й сет подряд
Янник Синнер играет с Новаком Джоковичем в полуфинале Australian Open – 6:3, идет второй сет.
Итальянец выиграл у Джоковича 10-ю партию подряд.
Роджер Федерер максимум брал у серба семь сетов подряд, Энди Маррей – шесть, Рафаэль Надаль – пять.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Ну и хватит
То что Ноле в преклонном для тенниса возрасте и кучей проблем со здоровьем вышел в 1/2 Grand Slam уже большое достижение. Последний из большой тройки ещë на плаву.
То что Ноле в преклонном для тенниса возрасте и кучей проблем со здоровьем вышел в 1/2 Grand Slam уже большое достижение. Последний из большой тройки ещë на плаву.
А он туда точно "вышел"?
Удивительно, конечно, что даже Рафа и Роджер ни разу не смогли много партий подряд Новака взять))
