  • Зверев о том, что Алькарасу дали медперерыв при судорогах: «Мне это не понравилось, но решал не я. Не хочу сейчас это обсуждать»
11

Зверев о том, что Алькарасу дали медперерыв при судорогах: «Мне это не понравилось, но решал не я. Не хочу сейчас это обсуждать»

Зверев высказался о том, что Алькарасу дали медперерыв при судорогах.

Александр Зверев прокомментировал недовольство из-за медперерыва Карлоса Алькараса в третьем сете полуфинала Australian Open (4:6, 6:7(5), 7:6(5), 7:6(4), 5:7).

Испанец взял медперерыв при счете 5:4 из-за судорог. Зверев в этот момент сказал супервайзеру: «Как можно давать медперерыв при судорогах? Это херня какая-то. Вы постоянно их [Алькараса и Синнера] защищаете».

– У него были судороги. Как правило, медперерыв при этом не положен. Но что я могу сделать? Это не я решал. Мне это не понравилось, но решал не я.

– Мы слышали, как вы в тот момент что-то говорили по-немецки. Что именно?

– По сути, сказал, что это ерунда.

– Вы имели в виду, что игроков в таких ситуациях слишком опекают?

– Честно говоря, это было уже часов 17 назад – я толком не помню. Наверняка у кого-то есть видео, можете посмотреть. Но я не хочу сейчас это обсуждать.

Я считаю, что это была одна из лучших битв, которые когда-либо проходили в Австралии. И она точно не заслуживает, чтобы именно эта тема стала главной, – сказал Зверев на пресс-конференции.

Безумие в 1/2 Australian Open: сопли, судороги, 5 часов жесткой борьбы – и победа Алькараса над Зверевым

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
11 комментариев
Правильно сказал Саша, эта битва не заслуживает того, что бы обсуждали медперерыв при судорогах.
Ответ Dmitry Singular
чтобы (
Ответ ЮАГ
чтобы (
Здесь половина сайта "чтобы", пишет раздельно - что бы. И я не знаю почему, в школе же учились все. Ещё и минусуют тебя за то, что поправил
Все в твоих руках было...
в целом претензии Зверева имеют под собой все основание. Но как обычно избирательное право ATP всё забудет. Типа вы посмотрели классный матч, скажите спасибо, едем дальше
У тебя, Саша, была возможность забрать второй и пятый сет, но ты этого не сделал, не проявил характер и не дожал Карлоса.
Ну вот Джок сделал то,что не сделал Федя. Робот Синнер дрогнул.
