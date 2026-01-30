Зверев о том, что Алькарасу дали медперерыв при судорогах: «Мне это не понравилось, но решал не я. Не хочу сейчас это обсуждать»

Зверев высказался о том, что Алькарасу дали медперерыв при судорогах.

Александр Зверев прокомментировал недовольство из-за медперерыва Карлоса Алькараса в третьем сете полуфинала Australian Open (4:6, 6:7(5), 7:6(5), 7:6(4), 5:7).

Испанец взял медперерыв при счете 5:4 из-за судорог. Зверев в этот момент сказал супервайзеру: «Как можно давать медперерыв при судорогах? Это херня какая-то. Вы постоянно их [Алькараса и Синнера ] защищаете».

– У него были судороги. Как правило, медперерыв при этом не положен. Но что я могу сделать? Это не я решал. Мне это не понравилось, но решал не я.

– Мы слышали, как вы в тот момент что-то говорили по-немецки. Что именно?

– По сути, сказал, что это ерунда.

– Вы имели в виду, что игроков в таких ситуациях слишком опекают?

– Честно говоря, это было уже часов 17 назад – я толком не помню. Наверняка у кого-то есть видео, можете посмотреть. Но я не хочу сейчас это обсуждать.

Я считаю, что это была одна из лучших битв, которые когда-либо проходили в Австралии. И она точно не заслуживает, чтобы именно эта тема стала главной, – сказал Зверев на пресс-конференции.

Безумие в 1/2 Australian Open: сопли, судороги, 5 часов жесткой борьбы – и победа Алькараса над Зверевым