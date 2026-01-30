Алькарас о том, что может собрать карьерный Большой шлем: «Пока все мысли только о восстановлении»

Алькарас о том, что может собрать карьерный Шлем: мысли только о восстановлении.

Карлос Алькарас прокомментировал то, что может собрать карьерный Большой шлем.

Испанец обыграл Александра Зверева (6:4, 7:6(5), 6:7(5), 6:7(4), 7:5) и впервые вышел в финал Australian Open.

– В воскресенье ты сыграешь в своем первом финале Australian Open. Кроме того, у тебя будет шанс стать самым молодым обладателем карьерного Большого шлема. Что для тебя значит такая возможность?

– Спасибо, что сразу усилил давление (улыбается) . Шучу, все нормально.

На самом деле я просто невероятно рад впервые сыграть здесь в финале. Я долго к этому стремился, мечтал оказаться в этой точке и бороться за титул. Эти две недели получились отличными, и я чувствую, как мой уровень рос по ходу турнира.

Но хочу сказать еще кое-что: без поддержки трибун я бы сейчас здесь не стоял. Играть перед вами – огромное удовольствие. Вы буквально возвращали меня в матч и подталкивали в каждом розыгрыше. Это было потрясающе. Я очень благодарен за поддержку – не только сегодня, но на протяжении всего турнира.

Надеюсь, в воскресенье атмосфера будет такой же особенной. А пока все мысли только о восстановлении – чтобы выйти на финал в лучшем состоянии и подарить вам хороший матч. Увидимся в воскресенье, – сказал Алькарас в интервью на корте.

Безумие в 1/2 Australian Open: сопли, судороги, 5 часов жесткой борьбы – и победа Алькараса над Зверевым