Джокович поздравил Алькараса с победой над Зверевым. Он подошел к испанцу, когда тот заминался в зале для игроков

Новак Джокович поздравил Карлоса Алькараса с победой в 1/2 финала Australian Open.

Испанец обыграл Александра Зверева в самом длинном полуфинале в истории турнира – 6:4, 7:6(5), 6:7(5), 6:7(4), 7:5 за 5 часов 27 минут.

С середины третьего сета испанца беспокоили судороги. Он отыграл подачу на матч при счете 4:5 в пятом сете.

Джокович подошел к Алькарасу, когда тот заминался на велотренажере.

Безумие в 1/2 Australian Open: сопли, судороги, 5 часов жесткой борьбы – и победа Алькараса над Зверевым

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Сразу Новак извинился: «Прости брат, но Янник меня убьет за полтора часа, никак не помогу»
Ответ arspurs9
Сразу Новак извинился: «Прости брат, но Янник меня убьет за полтора часа, никак не помогу»
Ну пока все предсказания не сбываются, мои в том числе)
Ответ Олег Иваницкий
Ну пока все предсказания не сбываются, мои в том числе)
Мда уж, действительно так себе предсказание ахахах
Наверно сказал , отомсти за меня в финале 😁
Ответ Denis Kim
Наверно сказал , отомсти за меня в финале 😁
Не. Сказал «встретимся в финале 😉»
Ответ Phantom3000
Не. Сказал «встретимся в финале 😉»
Справедливости ради , мало кто об этом думал после первого сета , но Новак просто глыба
Сан Саныча жалко как никогда...
Комментарий удален пользователем
Ответ felipe89
Комментарий удален пользователем
Нет, именно заминался. Погугли.
Ответ felipe89
Комментарий удален пользователем
Всё правильно тут написано. Заминку делал
