Джокович поздравил Алькараса с победой над Зверевым. Он подошел к испанцу, когда тот заминался в зале для игроков
Новак Джокович поздравил Карлоса Алькараса с победой в 1/2 финала Australian Open.
Испанец обыграл Александра Зверева в самом длинном полуфинале в истории турнира – 6:4, 7:6(5), 6:7(5), 6:7(4), 7:5 за 5 часов 27 минут.
С середины третьего сета испанца беспокоили судороги. Он отыграл подачу на матч при счете 4:5 в пятом сете.
Джокович подошел к Алькарасу, когда тот заминался на велотренажере.
Безумие в 1/2 Australian Open: сопли, судороги, 5 часов жесткой борьбы – и победа Алькараса над Зверевым
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Сразу Новак извинился: «Прости брат, но Янник меня убьет за полтора часа, никак не помогу»
Ну пока все предсказания не сбываются, мои в том числе)
Мда уж, действительно так себе предсказание ахахах
Наверно сказал , отомсти за меня в финале 😁
Не. Сказал «встретимся в финале 😉»
Справедливости ради , мало кто об этом думал после первого сета , но Новак просто глыба
Сан Саныча жалко как никогда...
Нет, именно заминался. Погугли.
Всё правильно тут написано. Заминку делал
