Джокович поздравил Алькараса с победой над Зверевым. Он подошел к испанцу, когда тот заминался в зале для игроков

Новак Джокович поздравил Карлоса Алькараса с победой в 1/2 финала Australian Open .

Испанец обыграл Александра Зверева в самом длинном полуфинале в истории турнира – 6:4, 7:6(5), 6:7(5), 6:7(4), 7:5 за 5 часов 27 минут.

С середины третьего сета испанца беспокоили судороги. Он отыграл подачу на матч при счете 4:5 в пятом сете.

Джокович подошел к Алькарасу, когда тот заминался на велотренажере.

Безумие в 1/2 Australian Open: сопли, судороги, 5 часов жесткой борьбы – и победа Алькараса над Зверевым