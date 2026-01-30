Фото
Алькарас о том, что помогло ему отыграться в пятом сете матча со Зверевым: «Вера»

Алькарас прокомментировал камбэк в пятом сете матча со Зверевым.

Карлос Алькарас поделился эмоциями от победы над Александром Зверевым в полуфинале Australian Open – 6:4, 7:6(5), 6:7(5), 6:7(4), 7:5.

Теннисисты провели на корте 5 часов 27 минут. С середины третьего сета испанца беспокоили судороги. Он отыграл подачу на матч при счете 4:5 в пятом сете.

– Карлос, по ходу матча тебе было тяжело – и физически, и по счету. В решающем сете ты все время уступал с брейком. Как тебе вообще удалось вытащить этот матч?

– Вера. Вера. До конца. Я всегда говорю, что нужно верить в себя – какие бы ни были проблемы.

В середине третьего сета мне было очень тяжело. Это был один из самых тяжелых матчей в моей короткой карьере. Но я бывал в подобных ситуациях и знал, что мне нужно делать. Я должен был бороться до последнего мяча. И я знал, что у меня будут шансы.

Очень горжусь тем, как боролся и отыгрался в пятом сете, – сказал Алькарас в интервью на корте с Джимом Курье.

После матча он написал на камере: «Вера!!! :)».

Безумие в 1/2 Australian Open: сопли, судороги, 5 часов жесткой борьбы – и победа Алькараса над Зверевым

Источник: Спортс’‘
Ответ Kontur90
Звонарева
Алоэ вера.
Ответ Kontur90
Звонарева
Может Брежнева?)
Вера может двигать горы, она - колоссальная баба! (с)
Этот матч был всего лишь пятичасовой рекламой огуречного рассола.
Ответ Алексей Чарушин
Этот матч был всего лишь пятичасовой рекламой огуречного рассола.
Ах, огурцы солёные, ай да молодцы!
Лукас что-ли? (с ФК. Локомотива)
На камере он написал "верьте", это глагол. Вера пишется belief
Ответ Serge Vendino
На камере он написал "верьте", это глагол. Вера пишется belief
А разве не faith ?
Ответ _Anna_
А разве не faith ?
Faith — вера сердцем.
Belief — вера головой.
Тоже стало интересно, chatGPT даст развернутый ответ)
Ну и ещё самую малость помог сам чокер Зверев.
Не покидало ощущение по ходу пятого сета, что подачу он свою отдаст именно подавая на матч .
Алькарас дождался этого момента .
Помог отыграться... Саша
Где-то на другом конце Земли после этой надписи на объективе всплакнул Тед Лассо!
Ответ yurgent
Где-то на другом конце Земли после этой надписи на объективе всплакнул Тед Лассо!
К чему это?
