Алькарас о том, что помогло ему отыграться в пятом сете матча со Зверевым: «Вера»

Алькарас прокомментировал камбэк в пятом сете матча со Зверевым.

Карлос Алькарас поделился эмоциями от победы над Александром Зверевым в полуфинале Australian Open – 6:4, 7:6(5), 6:7(5), 6:7(4), 7:5.

Теннисисты провели на корте 5 часов 27 минут. С середины третьего сета испанца беспокоили судороги. Он отыграл подачу на матч при счете 4:5 в пятом сете.

– Карлос, по ходу матча тебе было тяжело – и физически, и по счету. В решающем сете ты все время уступал с брейком. Как тебе вообще удалось вытащить этот матч?

– Вера. Вера. До конца. Я всегда говорю, что нужно верить в себя – какие бы ни были проблемы.

В середине третьего сета мне было очень тяжело. Это был один из самых тяжелых матчей в моей короткой карьере. Но я бывал в подобных ситуациях и знал, что мне нужно делать. Я должен был бороться до последнего мяча. И я знал, что у меня будут шансы.

Очень горжусь тем, как боролся и отыгрался в пятом сете, – сказал Алькарас в интервью на корте с Джимом Курье .

После матча он написал на камере: «Вера!!! :)».

Безумие в 1/2 Australian Open: сопли, судороги, 5 часов жесткой борьбы – и победа Алькараса над Зверевым