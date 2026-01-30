Шамиль Тарпищев встретится с главой МОК Кирсти Ковентри на Олимпиаде-2026 в Италии
Член исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) Шамиль Тарпищев встретится с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри на зимних Играх-2026 в Италии.
Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
– У меня запланирована встреча с Ковентри в Италии во время Олимпийских игр.
– Что будете обсуждать?
– Не могу сказать.
– Секрет?
– Не секрет. Просто это выйдет в прессу и будет с негативом воспринято за рубежом, – ответил Тарпищев.
Шамиль Тарпищев: «Вылетаю 1 февраля на Олимпиаду. Буду пытаться помочь нашим спортсменам»
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
