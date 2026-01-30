Пятисетовик Алькараса и Зверева – третий по длительности матч в истории Australian Open

Алькарас и Зверев провели самый длинный матч на Australian Open-2026.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Александра Зверева в полуфинале Australian Open – 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 6:7(4), 7:5.

Матч продолжался 5 часов 27 минут и стал самым длинным полуфиналом в истории Australian Open. Кроме того, эта встреча стала самой продолжительной в Мельбурне в этом сезоне.

До этого самым длинным матчем был пятисетовик Стэна Вавринки и Артура Хеа , который продолжался 4 часа 33 минуты.

Матч Алькараса и Зверева – третий по длительности в истории Australian Open. Длиннее были пятисетовики Энди Маррея и Танаси Коккинакиса в 2023-м (5 часа 45 минут) и Новака Джоковича и Рафаэля Надаля в 2012-м (5 часа 53 минуты).

