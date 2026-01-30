26

Пятисетовик Алькараса и Зверева – третий по длительности матч в истории Australian Open

Алькарас и Зверев провели самый длинный матч на Australian Open-2026.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Александра Зверева в полуфинале Australian Open – 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 6:7(4), 7:5.

Матч продолжался 5 часов 27 минут и стал самым длинным полуфиналом в истории Australian Open. Кроме того, эта встреча стала самой продолжительной в Мельбурне в этом сезоне.

До этого самым длинным матчем был пятисетовик Стэна Вавринки и Артура Хеа, который продолжался 4 часа 33 минуты.

Матч Алькараса и Зверева – третий по длительности в истории Australian Open. Длиннее были пятисетовики Энди Маррея и Танаси Коккинакиса в 2023-м (5 часа 45 минут) и Новака Джоковича и Рафаэля Надаля в 2012-м (5 часа 53 минуты).

Безумие в 1/2 Australian Open: сопли, судороги, 5 часов жесткой борьбы – и победа Алькараса над Зверевым

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoAustralian Open
logoАлександр Зверев
logoКарлос Алькарас
logoСтэн Вавринка
logoATP
logoАртур Хеа
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Зверев молодец, но это другой уровень…

раненый лев - это все еще лев
Безусловно, лучший матч турнира и украшение начало теннисного года

Будем надеяться, Карлос успеет физически восстановиться
Ответ Eddenonkas
Безусловно, лучший матч турнира и украшение начало теннисного года Будем надеяться, Карлос успеет физически восстановиться
Комментарий скрыт
Ответ Eddenonkas
Безусловно, лучший матч турнира и украшение начало теннисного года Будем надеяться, Карлос успеет физически восстановиться
Карлосу 22 года, и матч будет вечером в воскресенье. Надаль в 30 лет в 2017 году дал Федереру бой после тяжелейшего матча с Димитровым.Так что я уверен, что все будет Ок. Джокович в 2012 году, в 24 года гонял 5 часов в Марреем , а потом с Надалем 5 сетов 6 часов
Вроде привыкли к такому итогу матчей Зверева, но раз за разом все равно некоторое разочарование присутствует.
Пойдёмте, Киса. Мы чужие на этом празднике жизни...
было бы легкие 3:0 если бы не судороги
До продолжительности финала АО2012 не дотянули.
Ответ mrs Bennet
До продолжительности финала АО2012 не дотянули.
Сейчас то тяжело дотянуть,раньше не было чемпионского тай брейка,даже если Зверь выиграл и стало 6-6,не думаю,что играли бы ещё полчаса
Ответ schpakov-andrei2017
Сейчас то тяжело дотянуть,раньше не было чемпионского тай брейка,даже если Зверь выиграл и стало 6-6,не думаю,что играли бы ещё полчаса
Тот матч в 5 сете закончился 7-5, так что равные условия
Очередной мини-Эпик, только непонятно, со стороны ли Карлитоса с привычным запасом прочности и сопутствующим риском и ошибками или же от Санчи, который выдал реально крепкую игру(как бы не проходились тут по его ментальным свойствам - пустое.)
Но Карлоса с очередным финалом и дальнейшей борьбы.)
Когда я недавно тут задавалась вопросом, за счет чего Зверев может обыграть Алькараса, мне ответили, что у Карлоса слабая подача, а у Саши - ого, и вообще Саша крут. Ну-ну. Матч был офигенный, браво, Карлос! Вот это - МУЖИК!
Ответ Zbra
Когда я недавно тут задавалась вопросом, за счет чего Зверев может обыграть Алькараса, мне ответили, что у Карлоса слабая подача, а у Саши - ого, и вообще Саша крут. Ну-ну. Матч был офигенный, браво, Карлос! Вот это - МУЖИК!
ну а что такого этот Допингер-Алькарас сделал то (эксклюзивного) кроме того, что просто в очередной раз перебегал ?!
Ответ Виктор Морев
ну а что такого этот Допингер-Алькарас сделал то (эксклюзивного) кроме того, что просто в очередной раз перебегал ?!
Суть не в нем, а в том, что Зверев теоретически что-то может, но практически никогда не делает этого, когда надо.
Киса как всегда,видимо ты так и не возьмешь КБШ...
-- Что, что такое?..
-- Кису жалко :((
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Абу-Даби (WTA). Александрова встретится с Ястремской, Бенчич – с Картал, Остапенко – с Бейлек, Самсонова вышла в 1/4 финала, Наварро выбыла
вчера, 21:14
Клуж-Напока (WTA). Захарова сыграет с Потаповой, Радукану – с Юван, Хвалинска – с Данилович, Юэ Юань вышла в 1/4 финала
вчера, 21:12
Острава (WTA). Болтер поборется с Голубич, Шрамкова – с Фрухвиртовой, Макнелли, Волынец вышли в 1/4 финала, Аванесян выбыла
вчера, 21:09
Алькарас выложил подборку фото из Австралии
вчера, 21:03Фото
Фис провел и выиграл первый матч за полгода
вчера, 20:30
Монпелье (ATP). Бланше играет с Вавассори, Фис, Эмбер, Каррено-Буста вышли во 2-й круг, Хуркач выбыл
вчера, 20:17Live
Киз о том, что ей пришлось съесть пирог с яблоками и сыром из-за проигранного спора на AO: «Это было хуже, чем я думала. Выглядело как рвота»
вчера, 19:39
Хачанов получил баскетбольную майку от Дёмина
вчера, 18:26Фото
Клуж-Напока (WTA). Машарова, Снигур, Ван Синьюй, Потапова, Захарова вышли во 2-й круг, Стефанини выбыла
вчера, 18:08
Бенчич об упоминаниях того, что теннисистки вернулись после родов: «На корте без разницы, что ты мама – все равно надо показывать результат»
вчера, 17:40
Ко всем новостям
Последние новости
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
вчера, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Рекомендуем