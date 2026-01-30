Алькарас выиграл 15 из 16 пятисетовиков

Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Александра Зверева в полуфинале Australian Open – 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 6:7(4), 7:5. Матч продолжался 5 часов 27 минут.

Испанец провел 16-й пятисетовик. Он выиграл 15 из них – единственное поражение было на Australian Open-2022 от Маттео Берреттини .

Теперь он встретится с Янником Синнером или Новаком Джоковичем .