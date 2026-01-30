Алькарас выиграл 15 из 16 пятисетовиков
Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Александра Зверева в полуфинале Australian Open – 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 6:7(4), 7:5. Матч продолжался 5 часов 27 минут.
Испанец провел 16-й пятисетовик. Он выиграл 15 из них – единственное поражение было на Australian Open-2022 от Маттео Берреттини.
Теперь он встретится с Янником Синнером или Новаком Джоковичем.
Маттео Берреттини: я легенда)
Ну свезло у юнца ещё зеленого урвать)
Давайте уже позаботимся о здоровье игроков, если Алькарас выигрывает 2 сета, то ему надо давать победу. Сэкономим психику его соперников. А хайлайты 4-5 сетов можно в AI нагенерировать
как будто все знали результат, но смотрели все равно)
Браво Карлос👏. Настоящий чемпион. В очередной раз доказал это.
Выносливость - это его конёк, цифры не врут, ну и менталка конечно!
