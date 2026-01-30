Патрик Муратоглу: «Алькарас с судорогами допускает меньше невынужденных и делает больше виннерсов, чем без них»

Муратоглу высказался о том, как Алькарас борется с судорогами в игре со Зверевым.

Патрик Муратоглу высказался о физических проблемах Карлоса Алькараса в полуфинале Australian Open против Александра Зверева .

У испанца начались судороги в третьем сете при счете 4:4. При этом он взял медперерыв, сославшись на травму. Перед четвертым сетом Алькарас пил рассол.

«Алькарас (CrampCaraz в оригинале – Спортс’’) с судорогами допускает меньше невынужденных ошибок и делает больше виннерсов, чем без них!» – твитнул Муратоглу.

Сейчас Алькарас ведет у Зверева 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 3:3, идет четвертый сет.

Рассол нужен не только при похмелье, но и при судорогах – проверено теннисом