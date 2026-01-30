Патрик Муратоглу: «Алькарас с судорогами допускает меньше невынужденных и делает больше виннерсов, чем без них»
Муратоглу высказался о том, как Алькарас борется с судорогами в игре со Зверевым.
Патрик Муратоглу высказался о физических проблемах Карлоса Алькараса в полуфинале Australian Open против Александра Зверева.
У испанца начались судороги в третьем сете при счете 4:4. При этом он взял медперерыв, сославшись на травму. Перед четвертым сетом Алькарас пил рассол.
«Алькарас (CrampCaraz в оригинале – Спортс’’) с судорогами допускает меньше невынужденных ошибок и делает больше виннерсов, чем без них!» – твитнул Муратоглу.
Сейчас Алькарас ведет у Зверева 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 3:3, идет четвертый сет.
Рассол нужен не только при похмелье, но и при судорогах – проверено теннисом
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @pmouratoglou
При 30-35 градусах тепла всегда Алькарасу дают, а вечерние-своим итальяшкам даёт АТР. И виноват к тому же Алькарас. Даже крышу специально не закрывают в его играх. Боятся что переиграет своего италя. Удачи тебе Карлитос!👍👍👍👍🫡
💯
так все поступают, беги, если не можешь - бей..
Ну что, просто сопли или всё-таки сложно сопли?
