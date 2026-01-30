  • Спортс
  • Зверев о том, что Алькарасу дали медперерыв из-за судорог: «Это херня какая-то. Вы постоянно их защищаете»
Фото
19

У Карлоса Алькараса начались судороги по ходу третьего сета матча с Александром Зверевым на Australian Open.

Испанец начал растягивать бедро при 4:4 15:15, из-за чего Зверев заорал на судью Марьяну Велович:

– Почему ты 15 секунд не запускаешь таймер?

– Нужно убедиться, что он в порядке. 

– У него судороги.

– Я не могу этого знать.

В итоге Алькарас выиграл гейм с 15:30 и взял медперерыв, сославшись на травму. Зверев продолжил выражать недовольство в разговоре с супервайзером: «Как можно давать медперерыв при судорогах? Это херня какая-то. Вы постоянно их [Алькараса и Синнера] защищаете».

На переходе при счете 6:5 к Алькарасу вновь вышел физио.

По правилам нельзя брать медперерыв из-за судорог, потому что они считаются не повреждением, а недостатком физподготовки.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoAustralian Open
logoАлександр Зверев
logoКарлос Алькарас
травмы
logoATP
19 комментариев
При всем неуважении к Кисочкину про медперерыв с судорогами он абсолютно прав
Ответ Leo Bonart
При всем неуважении к Кисочкину про медперерыв с судорогами он абсолютно прав
Неуважаешь теннис?, ты не товарищ тут..
И как доказать что это именно судороги, а не травма?
Джоковичу никто не мешает всю карьеру брать перерывы вообще без каких-либо реальных травм.

Бессмысленное правило какое-то...
Ответ laziofan
И как доказать что это именно судороги, а не травма? Джоковичу никто не мешает всю карьеру брать перерывы вообще без каких-либо реальных травм. Бессмысленное правило какое-то...
пример?
Ну с таймером эта ботоксная судья совсем уж берега попутала. Могла бы пару минут подождать. Уверен, что Звереву в случае малейшей задержки при подаче сразу же вынесли бы предупреждение.
Если есть такое правило, значит Зверь правильно возмущался. И в этой ситуации не такой уж неадекват)
Судья нарушил правила. Он действительно не может определить, судороги это или травма. Однако когда пришёл физио и определил, что это судороги, вместо массажа медперерыв должен быть немедленно закончен, и игра продолжена.
Ответ goodloser
Судья нарушил правила. Он действительно не может определить, судороги это или травма. Однако когда пришёл физио и определил, что это судороги, вместо массажа медперерыв должен быть немедленно закончен, и игра продолжена.
Это мог определить сам Алькарас. Ему прекрасно известно и то, и другое. Перепутать невозможно.
Ответ bobodo12
Это мог определить сам Алькарас. Ему прекрасно известно и то, и другое. Перепутать невозможно.
При чём тут Алькарас? Решение принимает не он, а судья.
Он так и сказал - «их»? :)
Ответ cosset
Он так и сказал - «их»? :)
Их. Теннисную мафию.
Ответ cosset
Он так и сказал - «их»? :)
ихних..
Эх, не хватает туру нормальных судей типа Карлоса
Тупое правило какое то, судороги не судороги кто докажет..
