Зверев о том, что Алькарасу дали медперерыв из-за судорог: «Это херня какая-то. Вы постоянно их защищаете»
У Карлоса Алькараса начались судороги по ходу третьего сета матча с Александром Зверевым на Australian Open.
Испанец начал растягивать бедро при 4:4 15:15, из-за чего Зверев заорал на судью Марьяну Велович:
– Почему ты 15 секунд не запускаешь таймер?
– Нужно убедиться, что он в порядке.
– У него судороги.
– Я не могу этого знать.
В итоге Алькарас выиграл гейм с 15:30 и взял медперерыв, сославшись на травму. Зверев продолжил выражать недовольство в разговоре с супервайзером: «Как можно давать медперерыв при судорогах? Это херня какая-то. Вы постоянно их [Алькараса и Синнера] защищаете».
На переходе при счете 6:5 к Алькарасу вновь вышел физио.
По правилам нельзя брать медперерыв из-за судорог, потому что они считаются не повреждением, а недостатком физподготовки.
Джоковичу никто не мешает всю карьеру брать перерывы вообще без каких-либо реальных травм.
Бессмысленное правило какое-то...