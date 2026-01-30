Зверев о том, что Алькарасу дали медперерыв из-за судорог: «Это херня какая-то. Вы постоянно их защищаете»

Зверев о том, что Алькарасу дали медперерыв из-за судорог: это херня какая-то.

У Карлоса Алькараса начались судороги по ходу третьего сета матча с Александром Зверевым на Australian Open .

Испанец начал растягивать бедро при 4:4 15:15, из-за чего Зверев заорал на судью Марьяну Велович:

– Почему ты 15 секунд не запускаешь таймер?

– Нужно убедиться, что он в порядке.

– У него судороги.

– Я не могу этого знать.

В итоге Алькарас выиграл гейм с 15:30 и взял медперерыв, сославшись на травму. Зверев продолжил выражать недовольство в разговоре с супервайзером: «Как можно давать медперерыв при судорогах? Это херня какая-то. Вы постоянно их [Алькараса и Синнера] защищаете».

На переходе при счете 6:5 к Алькарасу вновь вышел физио.

По правилам нельзя брать медперерыв из-за судорог, потому что они считаются не повреждением, а недостатком физподготовки.