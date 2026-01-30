Отец Зверева – сыну в третьем сете матча с Алькарасом: «Все виноваты, только ты красавец»
Отец Зверева – сыну по ходу матча с Алькарасом: все виноваты, только ты красавец.
Александр Зверев обменялся репликами с отцом по ходу третьего сета полуфинала Australian Open против Карлоса Алькараса.
При счете 4:6, 6:7(5), 1:1 Зверев-младший сказал что-то отцу.
«Давай, все виноваты, только ты красавец... Поменяй бокс, там тебе помогут», – ответил Зверев-старший.
Зверев проиграл второй сет, ведя 5:2.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
С другой стороны, именно родители воспитали такого эгоцентрика с высоким самомнением.
-- Да идите поспите, ######## #####