Отец Зверева – сыну в третьем сете матча с Алькарасом: «Все виноваты, только ты красавец»

Отец Зверева – сыну по ходу матча с Алькарасом: все виноваты, только ты красавец.

Александр Зверев обменялся репликами с отцом по ходу третьего сета полуфинала Australian Open против Карлоса Алькараса . При счете 4:6, 6:7(5), 1:1 Зверев-младший сказал что-то отцу. «Давай, все виноваты, только ты красавец... Поменяй бокс, там тебе помогут», – ответил Зверев-старший. Зверев проиграл второй сет, ведя 5:2.