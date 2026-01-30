  • Спортс
Алькарас отыграл подачу на матч у Зверева и впервые вышел в финал Australian Open. Он в одной победе от карьерного Большого шлема

Алькарас обыграл Зверева и впервые вышел в финал Australian Open.

Карлос Алькарас вышел в финал Australian Open.

В полуфинале он за 5 часов 27 минут обыграл третью ракетку мира Александра Зверева – 6:4, 7:6(5), 6:7(5), 6:7(4), 7:5. Во втором сете Алькарас ушел с 2:5, а в третьем у него начались судороги. В решающем сете он отыграл подачу на матч при 4:5.

Испанец вышел вперед по личным встречам – 7:6.

Алькарас вышел в восьмой финал турнира «Большого шлема» в карьере и первый – на Australian Open.

Алькарас в одной победе от карьерного Большого шлема. За титул он сыграет с Янником Синнером или Новаком Джоковичем. Если он победит в воскресенье, то станет самым молодым обладателем карьерного Шлема.

Безумие в 1/2 Australian Open: сопли, судороги, 5 часов жесткой борьбы – и победа Алькараса над Зверевым

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Зверев в психушку после матча уедет
Какой характерище Алькарас проявил в 5 сете, просто невероятно, красавчик!! Буду болеть за него в финале против итальянского допингиста 👏👏👏👍👍👍
Ответ Великий Алонсо
Какой характерище Алькарас проявил в 5 сете, просто невероятно, красавчик!! Буду болеть за него в финале против итальянского допингиста 👏👏👏👍👍👍
Вообще в Новака не веришь?
Ответ sxbrdcrkxz
Вообще в Новака не веришь?
Комментарий скрыт
на одной ноге два сета продержался, преодолел судороги под конец и забрал матч
великий, заслужил финал
Ответ pashquesee
на одной ноге два сета продержался, преодолел судороги под конец и забрал матч великий, заслужил финал
🤣
Саню жаль... Реально жаль... Ну не хватает у него яиц, характера и не знаю чего ещё для победы в таких матчах(((
Ответ Vitalii-Just
Саню жаль... Реально жаль... Ну не хватает у него яиц, характера и не знаю чего ещё для победы в таких матчах(((
Вообще не жаль. Не заслуживает он победы на большом шлеме
Ответ Андриан Безруких
Вообще не жаль. Не заслуживает он победы на большом шлеме
А это Вы решили?
КАК он вытянул последний мяч...
Топище
Это было потрясающе, спасибо за такой теннис!
Сейчас Саня наберется сил после 5 часового триллера и потом я не завидую его девушке,снова побои снимать
В принципе, матч сообщил то, что все и так давно знали. У Алькараса яйца, у Зверева киска.
Ответ VaD
В принципе, матч сообщил то, что все и так давно знали. У Алькараса яйца, у Зверева киска.
То есть уйти с 0:2 яйца не нужны?
Вот это игра достойная полуфинала АО. Алькарас молодец, с победой его!
Зверев -без хребетный теннисист.который никогда так и не выиграет БШ.Но главное ,что и не заслуживает
Ответ Andry 72
Зверев -без хребетный теннисист.который никогда так и не выиграет БШ.Но главное ,что и не заслуживает
Странно, конечно, такое читать после триллера в пять сетов с возможно лучшим теннисистом сейчас, где всё было очень на тоненького и где сам Зверев шикарно играл
Ответ Tydeus
Странно, конечно, такое читать после триллера в пять сетов с возможно лучшим теннисистом сейчас, где всё было очень на тоненького и где сам Зверев шикарно играл
Местами шикарно. Но увы, когда должен топ-теннист брать очки и не берет, то это и есть безхребетность, это не ругательство, а азы. Хотите скажите, что нет веры в решающих моментах..
