Алькарас отыграл подачу на матч у Зверева и впервые вышел в финал Australian Open. Он в одной победе от карьерного Большого шлема

Карлос Алькарас вышел в финал Australian Open .

В полуфинале он за 5 часов 27 минут обыграл третью ракетку мира Александра Зверева – 6:4, 7:6(5), 6:7(5), 6:7(4), 7:5. Во втором сете Алькарас ушел с 2:5, а в третьем у него начались судороги . В решающем сете он отыграл подачу на матч при 4:5.

Испанец вышел вперед по личным встречам – 7:6.

Алькарас вышел в восьмой финал турнира «Большого шлема» в карьере и первый – на Australian Open.

Алькарас в одной победе от карьерного Большого шлема. За титул он сыграет с Янником Синнером или Новаком Джоковичем . Если он победит в воскресенье, то станет самым молодым обладателем карьерного Шлема.

