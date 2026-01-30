«Хрбаты и Юханссон». Кафельников назвал двух самых неприятных соперников в карьере
Двукратный чемпион «Больших шлемов» Евгений Кафельников назвал самых неприятных соперников в карьере.
– Было таких несколько, тех, которые доставляли мне всегда дискомфорт.
– Кто из них были самые неприятные?
– Были такие теннисисты, как Доминик Хрбаты и Томас Юханссон. Безусловно, я не беру в расчет Пита Сампраса, который всегда мне оказывал сопротивление. Хотя Пит меня обыгрывал много-много раз, но я любил с ним играть, это доставляло мне удовольствие. А вот такие, как Доминик Хрбаты и Томас Юханссон, – это был тот еще квест для меня.
– Почему?
– Не знаю, почему. Может, потому что мой стиль игры подходил к их стилю и то, что они предлагали, для меня было всегда очень дискомфортно, – сказал Кафельников в видео для канала First&Red.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал First&Red
А виски и бургеры?
Мучения Кафельникова на Кубке Девиса вспоминаются в матче с Хрбаты. У Сафина такой Фабрис Санторо.
