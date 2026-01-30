Ферреро о потенциальной работе с Синнером: «Не откажусь, если появится шанс»
Хуан Карлос Ферреро прокомментировал возможность работы с Янником Синнером.
В декабре 2025-го Ферреро покинул команду Алькараса, с которым работал с 2018 года.
«Что, если бы мне позвонил Синнер? Я бы не отказался. Если бы он предложил мне такую возможность, я бы подумал», – сказал Ферреро в интервью El Larguero.
Сейчас испанец входит в команду гольфиста Анхеля Айоры, но в будущем открыт к возвращению в теннис.
«Это моя жизнь, я ее не брошу. Не знаю, когда вернусь, но, скорее всего, это случится. Синнер – отличный игрок, один из лучших в мире. Я не откажусь, если появится шанс».
Алькарас и Ферреро: история великого дуэта, который разрушили деньги и власть
Нежданчик – Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @ellarguero
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Мирра, позвони Хуану, пока не поздно)
Синнер уже одной рукой набирает номер, а другой - отправляет Кейхила на пенсию :)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем