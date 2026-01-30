Ферреро о потенциальной работе с Синнером: «Не откажусь, если появится шанс»

Хуан Карлос Ферреро прокомментировал возможность работы с Янником Синнером .

В декабре 2025-го Ферреро покинул команду Алькараса , с которым работал с 2018 года.

«Что, если бы мне позвонил Синнер? Я бы не отказался. Если бы он предложил мне такую возможность, я бы подумал», – сказал Ферреро в интервью El Larguero.

Сейчас испанец входит в команду гольфиста Анхеля Айоры, но в будущем открыт к возвращению в теннис.

«Это моя жизнь, я ее не брошу. Не знаю, когда вернусь, но, скорее всего, это случится. Синнер – отличный игрок, один из лучших в мире. Я не откажусь, если появится шанс».

