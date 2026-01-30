Отец Зверева о его поведении в 1/2 финала Australian Open: «Сопли – просто сопли»
Отец и тренер Александра Зверева – Александр Зверев-старший – раскритиковал его поведение в полуфинале Australian Open против Карлоса Алькараса.
Зверев жаловался команде в конце первого сета, что «играть невозможно». Партию он проиграл 4:6.
Вскоре после этого в трансляцию попал отрывок разговора между отцом теннисиста и его старшим братом Мишей, который тоже входит в его команду.
«Потому что, #####, бороться [надо]. А он начинает... Сопли – просто сопли», – сказал Зверев-старший.
Ну это вам не тайца в четветфинале бесподачного душить
Ну это вам не тайца в четветфинале бесподачного душить
С Карасём тоже зарубился
Просто сопли.
Правильнее "Сопли, просто сопли". И эти люди составляют нам тесты по русскому языку.
Типичный славик фазер
Нет, Новый Год (с)
Похоже на сказку "Золушка". Только тут -папа и брат.
Ну, и что там было? Сопли, сэр. Просто сопли.
Так себе слова для тренера. Больше похоже на паразитов, которые к Александру присосались. Хотя, раз они вместе, значит всех всё устраивает
Соури, просто соури
что хоть было-то там?
