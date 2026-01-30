Отец Зверева о его поведении в 1/2 финала Australian Open: «Сопли – просто сопли»

Отец Зверева о его поведении в 1/2 Australian Open: сопли – просто сопли.

Отец и тренер Александра Зверева – Александр Зверев-старший – раскритиковал его поведение в полуфинале Australian Open против Карлоса Алькараса .

Зверев жаловался команде в конце первого сета, что «играть невозможно». Партию он проиграл 4:6.

Вскоре после этого в трансляцию попал отрывок разговора между отцом теннисиста и его старшим братом Мишей, который тоже входит в его команду.

«Потому что, #####, бороться [надо]. А он начинает... Сопли – просто сопли», – сказал Зверев-старший.