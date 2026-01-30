Хуан Мартин дель Потро: «Я бы хотел, чтобы в финале Australian Open встретились мои друзья – Ноле и Карлитос»
Дель Потро рассказал, кого бы хотел увидеть в финале Australian Open.
«Я бы хотел, чтобы в финале Australian Open встретились мои друзья – Ноле [Новак Джокович] и Карлитос [Карлос Алькарас]. Вы тоже?» – написал аргентинец.
Алькарас сегодня сыграет с Александром Зверевым, а Джокович – с Янником Синнером.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @delpotrojuan
Мы тоже 😄
Ваше желание исполнено, Хуан)
Алькарас скорее не в друзья, а в сыновья годится..))
