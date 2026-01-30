Хуан Мартин дель Потро: «Я бы хотел, чтобы в финале Australian Open встретились мои друзья – Ноле и Карлитос»

Дель Потро рассказал, кого бы хотел увидеть в финале Australian Open.

«Я бы хотел, чтобы в финале Australian Open встретились мои друзья – Ноле [Новак Джокович ] и Карлитос [Карлос Алькарас ]. Вы тоже?» – написал аргентинец.

Алькарас сегодня сыграет с Александром Зверевым, а Джокович – с Янником Синнером.