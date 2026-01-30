Пирс и Гадеки первыми с 1989-го защитили титул Australian Open в миксте
Джон Пирс и Оливия Гадеки стали чемпионами Australian Open-2026 в миксте.
Джон Пирс и Оливия Гадеки обыграли Мануэля Гинара и Кристину Младенович в финале Australian Open в миксте – 4:6, 6:3, 10-8.
Австралийцы выиграли титул второй год подряд. Они стали первым микстом, защитившим титул на AO, с 1989 года.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @AustralianOpen
Ну надо же
Рекомендуем