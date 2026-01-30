Свитолина о поражении от Соболенко: «Я бы не сказала, что счет полностью отражает то, что происходило на корте»

Свитолина о поражении в 1/2 финала AO: я могла бы больше давить на соперницу.

12-я ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала поражение в 1/2 финала Australian Open от Арины Соболенко – 2:6, 3:6.

«Я считаю, что могла выступить немного лучше. Я играла хорошо, но не сказала бы, что счет полностью отражает то, что происходило на корте. Моя подача сегодня не была такой хорошей, какой я хотела бы ее видеть. Я могла бы больше давить на соперницу.

Да, я вела 2:0 во втором сете, но она быстро сделала обратный брейк. Так что я не оказывала на нее достаточно давления своей подачей. Когда играешь с такими игроками, времени на ошибки почти нет.

И, конечно, мы находимся в поздней стадии турнира, поэтому все очень сосредоточены, готовы к игре. Да, я хотела бы сыграть лучше в этих мелочах, но я не хочу на этом слишком зацикливаться. Думаю, сегодня я показала хороший теннис и хорошо играла последние три недели», – сказала Свитолина на пресс-конференции.

