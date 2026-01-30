Соболенко о возможном возвращении Серены: «Это будет круто»

Арина Соболенко: будет здорово увидеть Серену снова в туре.

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала слухи о возвращении Серены Уильямс в тур.

Ранее 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» стала гостьей утреннего The Today Show, где не дала прямого ответа на вопрос о возвращении.

«Это потрясающе. Я слышала, что она наслаждается жизнью. Что бы ни делало ее счастливой, я за нее рада.

Если она захочет вернуться, это ее решение. Будет здорово увидеть Серену снова в туре – она яркая личность. Это будет круто», – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Платье Соболенко на Australian Open отсылает к комбинезону Серены и мельдониевому наряду Шараповой