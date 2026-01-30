Соболенко о возможном возвращении Серены: «Это будет круто»
Арина Соболенко: будет здорово увидеть Серену снова в туре.
Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала слухи о возвращении Серены Уильямс в тур.
Ранее 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» стала гостьей утреннего The Today Show, где не дала прямого ответа на вопрос о возвращении.
«Это потрясающе. Я слышала, что она наслаждается жизнью. Что бы ни делало ее счастливой, я за нее рада.
Если она захочет вернуться, это ее решение. Будет здорово увидеть Серену снова в туре – она яркая личность. Это будет круто», – сказала Соболенко на пресс-конференции.
Платье Соболенко на Australian Open отсылает к комбинезону Серены и мельдониевому наряду Шараповой
Какое возвращение ? Ей 45 в сентябре, плюс двое детей , которые отнимают внимание и силы
Сабаленка её обыграет 6-0 6-0
максимум что может быть, это прощальный турнир с Винус в паре
Мне кажется, или у них стоны во время матчей очень похожи?
