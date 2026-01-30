Australian Open. 1/2 финала. Джокович обыграл Синнера, Алькарас победил Зверева за 5:27
В Мельбурне проходят полуфиналы мужского Australian Open.
Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Александра Зверева в полуфинале Australian Open. Он отыграл подачу на матч при счете 4:5 в пятом сете.
Десятикратный чемпион Новак Джокович обыграл Янника Синнера.
Сетка турнира здесь.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
18 января – 1 февраля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 111 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
1/2 финала
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
Если его зацепит Саня, то Новак точно весь матч будет вытягивать из себя больше чем всё.
Ну золотые же слова!!!
Видно же, что нет у них здорового взаимодействия во время игры. Надо Звереву одному хоть раз остаться на корте.
Тут скорее Григор в одном ряду с Раоничем и Нискикори поставить можно, если вы о потерянном поколении говорите