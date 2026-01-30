Australian Open. 1/2 финала. Джокович обыграл Синнера, Алькарас победил Зверева за 5:27

В Мельбурне проходят полуфиналы мужского Australian Open.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Александра Зверева в полуфинале Australian Open. Он отыграл подачу на матч при счете 4:5 в пятом сете.

Десятикратный чемпион Новак Джокович обыграл Янника Синнера.

Сетка турнира здесь .

Australian Open

Мельбурн, Австралия

18 января – 1 февраля 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 111 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

1/2 финала