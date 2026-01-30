2415

Australian Open. 1/2 финала. Джокович обыграл Синнера, Алькарас победил Зверева за 5:27

В Мельбурне проходят полуфиналы мужского Australian Open.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Александра Зверева в полуфинале Australian Open. Он отыграл подачу на матч при счете 4:5 в пятом сете.

Десятикратный чемпион Новак Джокович обыграл Янника Синнера.

Сетка турнира здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

18 января – 1 февраля 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 111 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

1/2 финала

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
logoКарлос Алькарас
logoАлександр Зверев
logoНовак Джокович
результаты
logoATP
logoЯнник Синнер
logoAustralian Open
2415 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну давай Новак, сделай невозможное, отдай себя всего на корте, но докажи, что ты все еще способен обыграть Синнера и бороться за шлемы! Удачи тебе легенда!
Ответ r7q8rqntjh
Ну давай Новак, сделай невозможное, отдай себя всего на корте, но докажи, что ты все еще способен обыграть Синнера и бороться за шлемы! Удачи тебе легенда!
Без шансов , к сожалению
Ответ r7q8rqntjh
Ну давай Новак, сделай невозможное, отдай себя всего на корте, но докажи, что ты все еще способен обыграть Синнера и бороться за шлемы! Удачи тебе легенда!
Мне кажется, первый полуфинал сыграет в этом большую роль.
Если его зацепит Саня, то Новак точно весь матч будет вытягивать из себя больше чем всё.
У Алькараса проблемы с ногой у Санька с головой теперь хоть шансы равны
Ответ zzzeeerrrooo
У Алькараса проблемы с ногой у Санька с головой теперь хоть шансы равны
Смешно)
Ответ zzzeeerrrooo
У Алькараса проблемы с ногой у Санька с головой теперь хоть шансы равны
Проблемы в голове перевешивают проблемы с ногой
Если Джокович победит сниму штаны на работе и буду трясти достоинствами
Ответ Anton Kuznetsov
Если Джокович победит сниму штаны на работе и буду трясти достоинствами
Только давай без пруфов. Джентльменам верят на слово.
Ответ Anton Kuznetsov
Если Джокович победит сниму штаны на работе и буду трясти достоинствами
Ты на кладбище работаешь?
Смешно конечно слушать про одинаковые призовые после таких 5-ти часовых заруб
Ответ Алексаныч
Смешно конечно слушать про одинаковые призовые после таких 5-ти часовых заруб
Мужчины дают такие триллеры и длинные матчи. Зрителей больше, рекламных окон больше. Конечно, смешно
Ответ Алексаныч
Смешно конечно слушать про одинаковые призовые после таких 5-ти часовых заруб
Это единственная пока 5-часовая заруба на весь АО, большая часть матчей - вынос тела за 3 сета.
Кэфы 1.14 на Алькараса и 1.07 на Синнера в матчах против 3 и 4 ракеток мира, как бы намекают на бессмысленность проведения турнира, могли бы играть сразу финал по системе плей-офф НХЛ, до 4 побед
Ответ selso99
Кэфы 1.14 на Алькараса и 1.07 на Синнера в матчах против 3 и 4 ракеток мира, как бы намекают на бессмысленность проведения турнира, могли бы играть сразу финал по системе плей-офф НХЛ, до 4 побед
Это первый полуфинал АО для Алькараса в жизни, финалов у него ещё не было, не надо тут про сразу играть финалы
Ответ selso99
Кэфы 1.14 на Алькараса и 1.07 на Синнера в матчах против 3 и 4 ракеток мира, как бы намекают на бессмысленность проведения турнира, могли бы играть сразу финал по системе плей-офф НХЛ, до 4 побед
и кто поставил на 1.14? поставьте минус:)
Жаль Сашу, просто жаль, без злобы
Отец/тренер Саши Зверева: «Все виноваты, только ты красавец… Поменяй бокс, там тебе помогут».

Ну золотые же слова!!!
Ответ Гранитный камушек в груди
Отец/тренер Саши Зверева: «Все виноваты, только ты красавец… Поменяй бокс, там тебе помогут». Ну золотые же слова!!!
Они вообще не должны сидеть на матче!
Видно же, что нет у них здорового взаимодействия во время игры. Надо Звереву одному хоть раз остаться на корте.
Ответ cosset
Они вообще не должны сидеть на матче! Видно же, что нет у них здорового взаимодействия во время игры. Надо Звереву одному хоть раз остаться на корте.
Это было бы интересно разочек глянуть
Даже жаль,что пик Синнера и Карася не пришелся на хотя б 33 летнего серба,просто что б местные тролли понимали разницу
Ответ Десятый номер
Даже жаль,что пик Синнера и Карася не пришелся на хотя б 33 летнего серба,просто что б местные тролли понимали разницу
В 33 он бы их не замечал, нанес бы психологическую травму и превратил бы их в условных димитровых, тимов, и т.д.
Ответ selso99
В 33 он бы их не замечал, нанес бы психологическую травму и превратил бы их в условных димитровых, тимов, и т.д.
Ну при всем уважении к Григору(очень его люблю как теннисиста) с Тимом в один ряд я бы его не ставил, Доми все же шлем брал.
Тут скорее Григор в одном ряду с Раоничем и Нискикори поставить можно, если вы о потерянном поколении говорите
Все прогрузили на Карася при подаче Кисы на матч? Самое очевидное событие в мире)))
Добро победило зло
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Абу-Даби (WTA). Александрова встретится с Ястремской, Бенчич – с Картал, Остапенко – с Бейлек, Самсонова вышла в 1/4 финала, Наварро выбыла
вчера, 21:14
Клуж-Напока (WTA). Захарова сыграет с Потаповой, Радукану – с Юван, Хвалинска – с Данилович, Юэ Юань вышла в 1/4 финала
вчера, 21:12
Острава (WTA). Болтер поборется с Голубич, Шрамкова – с Фрухвиртовой, Макнелли, Волынец вышли в 1/4 финала, Аванесян выбыла
вчера, 21:09
Алькарас выложил подборку фото из Австралии
вчера, 21:03Фото
Фис провел и выиграл первый матч за полгода
вчера, 20:30
Монпелье (ATP). Бланше играет с Вавассори, Фис, Эмбер, Каррено-Буста вышли во 2-й круг, Хуркач выбыл
вчера, 20:17Live
Киз о том, что ей пришлось съесть пирог с яблоками и сыром из-за проигранного спора на AO: «Это было хуже, чем я думала. Выглядело как рвота»
вчера, 19:39
Хачанов получил баскетбольную майку от Дёмина
вчера, 18:26Фото
Клуж-Напока (WTA). Машарова, Снигур, Ван Синьюй, Потапова, Захарова вышли во 2-й круг, Стефанини выбыла
вчера, 18:08
Бенчич об упоминаниях того, что теннисистки вернулись после родов: «На корте без разницы, что ты мама – все равно надо показывать результат»
вчера, 17:40
Ко всем новостям
Последние новости
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
вчера, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Рекомендуем