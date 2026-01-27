16

Алькарас впервые вышел в полуфинал Australian Open

Первая ракетка мира Карлос Алькарас в четвертьфинале Australian Open обыграл Алекса де Минаура – 7:5, 6:2, 6:1.

Алькарас десятый раз в карьере вышел в 1/2 финала «Большого шлема» – и впервые в Мельбурне.

Испанец стал четвертым действующим игроком с полуфиналами на всех «Шлемах» – после Новака Джоковича, Марина Чилича и Янника Синнера.

Алькарас в 22 года и 258 дней стал вторым самым молодым теннисистом, вышедшим в десятый полуфинал «Шлема». Моложе него на тот момент был только Рафаэль Надаль на Australian Open-2009.

За место в финале он сыграет с Александром Зверевым.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Впервые??? Это что за аномалия.
Впервые??? Это что за аномалия.
Раздолбай он, как раз не аномалия)
Впервые??? Это что за аномалия.
Да, проигрывал тут Берретини в 22, в 23 вроде пропускал, в 24 по-моему Звереву проиграл, в прошлом году легко от Джоковича отлетел. Но в принципе ему всего 22 года
До карьерного две победы🔥
Матчи сегодня получились неинтересными, но весь этот турнир матчи какие-то обычные и спокойные, ничего с вау-эффектом нет. Ощущение, что самый эмоциональный матч это победа Вавринки над французом за 4 с половиной часа.
Карлос показал сегодня очень классный теннис, очень хороший матч от него
Мужской теннис сейчас настолько предсказуемый,что начинать ТБШ нужно сразу с финала Алькарас-Синнер,соперников пока не видно даже вдалеке
Сегодня день "интересных" матчей, конечно, что у женщин, что у мужчин
Сегодня день "интересных" матчей, конечно, что у женщин, что у мужчин
Турнир "интересных" матчей)
Сегодня день "интересных" матчей, конечно, что у женщин, что у мужчин
Да пока весь турнир такой. Завтра есть надежда на матч Джоковича и Музетти, потенциально могут зарубу на 5 сетов закатить
Мощь Карлоса в том, что условный Де Минор на его скоростях может играть максимум сет, а он сам пять часов.
Молодец карлитос ,финал против электроника
Да, все пожалуй идёт к очередному финалу Карлоса с Синнером
Жаль, уже бы имел карьерный в 20 лет и статус гоата, если бы не пропуск в 2023, и судороги на рг23.
Вроде молодой еще совсем, но когда прочитал что впервые вышел в полуфинал , было очень сильное удивление ) думал опечатка
