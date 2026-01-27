Алькарас впервые вышел в полуфинал Australian Open
Первая ракетка мира Карлос Алькарас в четвертьфинале Australian Open обыграл Алекса де Минаура – 7:5, 6:2, 6:1.
Алькарас десятый раз в карьере вышел в 1/2 финала «Большого шлема» – и впервые в Мельбурне.
Испанец стал четвертым действующим игроком с полуфиналами на всех «Шлемах» – после Новака Джоковича, Марина Чилича и Янника Синнера.
Алькарас в 22 года и 258 дней стал вторым самым молодым теннисистом, вышедшим в десятый полуфинал «Шлема». Моложе него на тот момент был только Рафаэль Надаль на Australian Open-2009.
За место в финале он сыграет с Александром Зверевым.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Карлос показал сегодня очень классный теннис, очень хороший матч от него