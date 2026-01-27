Алькарас впервые вышел в полуфинал Australian Open

Первая ракетка мира Карлос Алькарас в четвертьфинале Australian Open обыграл Алекса де Минаура – 7:5, 6:2, 6:1.

Алькарас десятый раз в карьере вышел в 1/2 финала «Большого шлема» – и впервые в Мельбурне.

Испанец стал четвертым действующим игроком с полуфиналами на всех «Шлемах» – после Новака Джоковича , Марина Чилича и Янника Синнера .

Алькарас в 22 года и 258 дней стал вторым самым молодым теннисистом, вышедшим в десятый полуфинал «Шлема». Моложе него на тот момент был только Рафаэль Надаль на Australian Open-2009.

За место в финале он сыграет с Александром Зверевым .