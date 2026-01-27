Соболенко о подсказках во время матча: «Люблю держать команду в напряжении – пусть гадают, что мне нужно»

Соболенко: мне повезло – команда знает меня лучше, чем я сама.

Арина Соболенко поделилась настроем перед решающими стадиями Australian Open . В четвертьфинале белоруска разгромила Иву Йович – 6:3, 6:0.

– В Брисбене ты говорила, что твоей команде тяжело угадывать, чего ты хочешь в матче. Как меняется ситуация, когда тренеры сидят прямо у корта? Им все еще сложно угадывать?

– Я люблю держать их в напряжении – пусть гадают, что мне нужно (смеется) . Они хорошо меня знают. Иногда даже я сама не знаю, чего хочу. Но они говорят что-то – и я думаю: «Окей, спасибо». Тактика или поддержка – это разные вещи. Иногда нужна тактика, иногда – успокоить, иногда – просто поддержка, иногда – тишина. Если я делаю жест рукой – значит «замолчите, пожалуйста». Я самая сложная для управления, но мне повезло – они знают меня лучше, чем я сама, и всегда дают правильную информацию.

– В прошлом году ты сказала: в финале – или трофей, или ничего, финалисток не запоминают. У тебя все еще такой же настрой?

– Думаю, каждый игрок, доходя до этой стадии, думает именно так – трофей или ничего. Ментальность та же. Но я стараюсь переключать фокус на правильные вещи: шаг за шагом, лучший теннис в каждом матче, каждом розыгрыше, гейме и сете. Вот моя ментальность.

– Если в полуфинале будет Коко Гауфф, как ты оцениваешь шансы? Есть ли у тебя ощущение, что знаешь, как с ней играть после победы в Саудовской Аравии?

– Мы хорошо знаем друг друга и тактику, с которой каждая выйдет на корт. Но, если честно, мне все равно – Коко или Элина . Я выйду, буду бороться, делать все, что могу, чтобы выиграть. Это мой подход, – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Арина Соболенко не дуболом