  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Соболенко о подсказках во время матча: «Люблю держать команду в напряжении – пусть гадают, что мне нужно»
6

Соболенко о подсказках во время матча: «Люблю держать команду в напряжении – пусть гадают, что мне нужно»

Соболенко: мне повезло – команда знает меня лучше, чем я сама.

Арина Соболенко поделилась настроем перед решающими стадиями Australian Open. В четвертьфинале белоруска разгромила Иву Йович – 6:3, 6:0.

– В Брисбене ты говорила, что твоей команде тяжело угадывать, чего ты хочешь в матче. Как меняется ситуация, когда тренеры сидят прямо у корта? Им все еще сложно угадывать?

– Я люблю держать их в напряжении – пусть гадают, что мне нужно (смеется). Они хорошо меня знают. Иногда даже я сама не знаю, чего хочу. Но они говорят что-то – и я думаю: «Окей, спасибо». Тактика или поддержка – это разные вещи. Иногда нужна тактика, иногда – успокоить, иногда – просто поддержка, иногда – тишина. Если я делаю жест рукой – значит «замолчите, пожалуйста». Я самая сложная для управления, но мне повезло – они знают меня лучше, чем я сама, и всегда дают правильную информацию.

– В прошлом году ты сказала: в финале – или трофей, или ничего, финалисток не запоминают. У тебя все еще такой же настрой?

– Думаю, каждый игрок, доходя до этой стадии, думает именно так – трофей или ничего. Ментальность та же. Но я стараюсь переключать фокус на правильные вещи: шаг за шагом, лучший теннис в каждом матче, каждом розыгрыше, гейме и сете. Вот моя ментальность.

– Если в полуфинале будет Коко Гауфф, как ты оцениваешь шансы? Есть ли у тебя ощущение, что знаешь, как с ней играть после победы в Саудовской Аравии?

– Мы хорошо знаем друг друга и тактику, с которой каждая выйдет на корт. Но, если честно, мне все равно – Коко или Элина. Я выйду, буду бороться, делать все, что могу, чтобы выиграть. Это мой подход, – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Арина Соболенко не дуболом

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoAustralian Open
logoАрина Соболенко
logoИва Йович
logoWTA
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ахаха это не Рыбакина по отношению к тренерскому штабу.. Эта татухи на лысине набивает в команде, ногой яблоко с головы сбивает, тренируя растяжку... Там все построены.. ну и бабки конечно получают. Матриархат в действии
Ответ Владимир Заварухин
Ахаха это не Рыбакина по отношению к тренерскому штабу.. Эта татухи на лысине набивает в команде, ногой яблоко с головы сбивает, тренируя растяжку... Там все построены.. ну и бабки конечно получают. Матриархат в действии
Я Великая, коня мне подгоните!)
Текилу и мороженку
Страшно представить, что она делает с бразильским бизнесменом.
Ответ Dr. Sheldon Cooper
Страшно представить, что она делает с бразильским бизнесменом.
Видимо ему нравится 😁 каждой т вари по паре в библии сказано
После первого сета команда встаёт и уходит с трибун. Пусть Соболенко гадает, почему и когда вернутся...
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Соболенко о том, что у них с Алькарасом один день рождения: «Я бы предложила ему танец из тиктока. И хотела бы в ответ получить «да»
27 января, 02:37
Соболенко выиграла все 10 матчей и 20 сетов в этом сезоне
27 января, 02:20
Соболенко вышла в шестой полуфинал «Большого шлема» подряд
27 января, 02:14
Главные новости
Australian Open. Финал. Соболенко сыграет с Рыбакиной в 11:30 по мск
вчера, 17:08
Джокович после пятисетовика с Синнером: «Для меня эта победа почти равноценна выигранному «Большому шлему»
вчера, 20:15
Зверев, Музетти, Де Минаур и Шелтон сыграют на пятисотнике в Акапулько
вчера, 19:52
Чесноков о камбэке Джоковича в матче с Синнером: «Надо снять шляпу перед Новаком»
вчера, 19:12
Меньшик не поможет сборной Чехии в квалификации Кубка Дэвиса против Швеции
вчера, 18:45
Клуж-Напока (WTA). Захарова начнет матчем с Плишковой, Потапова – с Бронцетти, Кырстя сыграет с Рахимовой
вчера, 18:12
Синнер проиграл все 8 матчей длиннее 4 часов
вчера, 17:53
Муратоглу о камбэке Джоковича в матче с Синнером: «Новак в очередной раз доказал, почему он величайший»
вчера, 17:31
Кафельников о победе Джоковича над Синнером: «Честь и хвала Новаку! Он молодец»
вчера, 17:03
Дель Потро о том, что предсказал выход Алькараса и Джоковича в финал Australian Open: «Я кое-что знал 😂💙»
вчера, 16:34
Ко всем новостям
Последние новости
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео