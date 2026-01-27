Алькарас будет разминаться со Шварцманом перед четвертьфиналом Australian Open
Карлос Алькарас проведет разминку перед четвертьфиналом Australian Open на Арене Рода Лэйвера.
С ним на корт выйдет Диего Шварцман, который завершил карьеру год назад в Буэнос-Айресе.
Матч Алькараса и Алекса де Минаура начнется не ранее 12:30 по Москве.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
1 комментарий
Интересненько, что Шварцман там делает, а не разминка с Алькарасом) он уже среди ветеранов играет, кто знает?
