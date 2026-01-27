Алькарас будет разминаться со Шварцманом перед четвертьфиналом Australian Open

Карлос Алькарас проведет разминку перед четвертьфиналом Australian Open на Арене Рода Лэйвера.

С ним на корт выйдет Диего Шварцман , который завершил карьеру год назад в Буэнос-Айресе.

Матч Алькараса и Алекса де Минаура начнется не ранее 12:30 по Москве.