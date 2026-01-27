Зверев – рекордсмен Открытой эры по полуфиналам «Больших шлемов» без титула

Александр Зверев десятый раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».

Немец обновил антирекорд Открытой эры по количеству полуфиналов на «Шлемах» без единого титула

На втором месте – Тони Роч (восемь полуфиналов в Открытой эре). До 1968 года у него было еще пять полуфиналов и один титул («Ролан Гаррос »-1966).

Третье место занимает Томаш Бердых (7 полуфиналов), четвертое делят Давид Феррер , Жо-Вильфред Тсонга , Тодд Мартин , Тим Хенмэн и Стефанос Циципас (по 6 полуфиналов каждый).