16

Зверев – рекордсмен Открытой эры по полуфиналам «Больших шлемов» без титула

Александр Зверев десятый раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».

Немец обновил антирекорд Открытой эры по количеству полуфиналов на «Шлемах» без единого титула

На втором месте – Тони Роч (восемь полуфиналов в Открытой эре). До 1968 года у него было еще пять полуфиналов и один титул («Ролан Гаррос»-1966).

Третье место занимает Томаш Бердых (7 полуфиналов), четвертое делят Давид Феррер, Жо-Вильфред Тсонга, Тодд Мартин, Тим Хенмэн и Стефанос Циципас (по 6 полуфиналов каждый).

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoАлександр Зверев
logoДавид Феррер
logoТомаш Бердых
logoСтефанос Циципас
logoЖо-Вильфред Тсонга
logoТим Хенмэн
Тодд Мартин
logoATP
logoAustralian Open
logoТони Роч
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я не знаю Зверева как человека, да и мне всё равно, мы с ним никогда не встретимся, но как игрок к нему есть уважение.
Диабет, ужасная травма на РГ-22, кучу обидных поражений, а он всё равно не сдаётся и пытается, пытается каждый турнир.
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Я не знаю Зверева как человека, да и мне всё равно, мы с ним никогда не встретимся, но как игрок к нему есть уважение. Диабет, ужасная травма на РГ-22, кучу обидных поражений, а он всё равно не сдаётся и пытается, пытается каждый турнир.
Да и титулов собрал не сказать, что мало. ОИ, мастерсы, 2 итоговых.
Даже не вспотел сегодня. Не понимаю чего боится Медведев всё время, играя с этим маленьким добродушным азиатом. Может в детстве какая-то травма психологическая была. Только Медвед из топов мучается с Тьеном.
Ответ Arti22
Даже не вспотел сегодня. Не понимаю чего боится Медведев всё время, играя с этим маленьким добродушным азиатом. Может в детстве какая-то травма психологическая была. Только Медвед из топов мучается с Тьеном.
интересно, где тот самый чел, который предлагал никуда после матча не уходить ) а сам исчез.
Ответ Arti22
Даже не вспотел сегодня. Не понимаю чего боится Медведев всё время, играя с этим маленьким добродушным азиатом. Может в детстве какая-то травма психологическая была. Только Медвед из топов мучается с Тьеном.
Посмотри прошлогодний матч в Шанхае, который Медведь выиграл на фоне подъема игры в концовке года. Даже там Даниил мучался с пухлощеким, а ведь на том турнире он в целом комфортно себя чувствовал в игровом плане. На нынешнем же AO, особенно на фоне игры в Брисбене, Даня опять начал играть в какое-то говно, только подача спасала, а это до первого трудного соперника, которым и стал Тьен.
если Санек возьмет титул на АО, буду только рад.
Остаться навсегда лучшим бесшлемником в истории тенниса тоже достижение в какой-то степени
Ответ Tarkovski
Остаться навсегда лучшим бесшлемником в истории тенниса тоже достижение в какой-то степени
Да, но звучит стрёмно
Надо было подавать на матч в финале с Тимом на ЮСО-2020. Или не накладывать в штаны против сбавившего Джоковича в 2021-2023. Сейчас при пиковом Синкарасе шансы на титул стремятся к нулю.
Ответ VaD
Надо было подавать на матч в финале с Тимом на ЮСО-2020. Или не накладывать в штаны против сбавившего Джоковича в 2021-2023. Сейчас при пиковом Синкарасе шансы на титул стремятся к нулю.
Сбавивший это взявший 3 из 4 в 2021 и 2023?
Там шансы только в 2022 может были, когда Джока не допускали из-за вакцин на несколько шлемов, но Сашка в очень хорошей форме сломался в середине года.
Трагедия Сашки что он выходил на пики формы, когда и несколько соперников были на пиках. А когда у них были спады, у Сашки был еще больший
Ответ Andy93
Сбавивший это взявший 3 из 4 в 2021 и 2023? Там шансы только в 2022 может были, когда Джока не допускали из-за вакцин на несколько шлемов, но Сашка в очень хорошей форме сломался в середине года. Трагедия Сашки что он выходил на пики формы, когда и несколько соперников были на пиках. А когда у них были спады, у Сашки был еще больший
Ещё на RG против Карасика его судья поддавил, когда в пятом сете на двойную ошибку на двойном брейкпоинте испанца закрыл глаза.
Саше диабет не даст пройти такую долгую дистанцию, как турнир большого шлема в современном формате. Он и так-уникум, играть с таким заболеванием, а также восстановиться и играть на топ уровне после переломов обеих ног..
Скорее всего и вечный рекордсмен будет, без единого шлема
Быть самым сильным среди бестрофейников тоже престижно. Это ещё умудриться надо быть таким стабильным до определенного уровня
Комментарий удален пользователем
Ответ Alex.K71
Комментарий удален пользователем
Бытие определяет сознание, а не наоборот. У САши диабет 2го типа, психология тут совсем не при чем.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Australian Open. Финал. Соболенко сыграет с Рыбакиной в 11:30 по мск
вчера, 17:08
Джокович после пятисетовика с Синнером: «Для меня эта победа почти равноценна выигранному «Большому шлему»
вчера, 20:15
Зверев, Музетти, Де Минаур и Шелтон сыграют на пятисотнике в Акапулько
вчера, 19:52
Чесноков о камбэке Джоковича в матче с Синнером: «Надо снять шляпу перед Новаком»
вчера, 19:12
Меньшик не поможет сборной Чехии в квалификации Кубка Дэвиса против Швеции
вчера, 18:45
Клуж-Напока (WTA). Захарова начнет матчем с Плишковой, Потапова – с Бронцетти, Кырстя сыграет с Рахимовой
вчера, 18:12
Синнер проиграл все 8 матчей длиннее 4 часов
вчера, 17:53
Муратоглу о камбэке Джоковича в матче с Синнером: «Новак в очередной раз доказал, почему он величайший»
вчера, 17:31
Кафельников о победе Джоковича над Синнером: «Честь и хвала Новаку! Он молодец»
вчера, 17:03
Дель Потро о том, что предсказал выход Алькараса и Джоковича в финал Australian Open: «Я кое-что знал 😂💙»
вчера, 16:34
Ко всем новостям
Последние новости
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео