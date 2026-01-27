Зверев – рекордсмен Открытой эры по полуфиналам «Больших шлемов» без титула
Александр Зверев десятый раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».
Немец обновил антирекорд Открытой эры по количеству полуфиналов на «Шлемах» без единого титула
На втором месте – Тони Роч (восемь полуфиналов в Открытой эре). До 1968 года у него было еще пять полуфиналов и один титул («Ролан Гаррос»-1966).
Третье место занимает Томаш Бердых (7 полуфиналов), четвертое делят Давид Феррер, Жо-Вильфред Тсонга, Тодд Мартин, Тим Хенмэн и Стефанос Циципас (по 6 полуфиналов каждый).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Диабет, ужасная травма на РГ-22, кучу обидных поражений, а он всё равно не сдаётся и пытается, пытается каждый турнир.
Там шансы только в 2022 может были, когда Джока не допускали из-за вакцин на несколько шлемов, но Сашка в очень хорошей форме сломался в середине года.
Трагедия Сашки что он выходил на пики формы, когда и несколько соперников были на пиках. А когда у них были спады, у Сашки был еще больший