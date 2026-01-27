Зверев десятый раз вышел в полуфинал «Большого шлема»
Третья ракетка мира Александр Зверев обыграл Лернера Тьена в четвертьфинале Australian Open – 6:3, 6:7(5), 6:1, 7:6(3). По личным встречам он вышел вперед – 2:1.
Зверев десятый раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». В Мельбурне он сделал это второй раз подряд и четвертый в целом.
Немец седьмой год подряд доходит до 1/2 на «Шлемах».
Дальше он поборется с Карлосом Алькарасом или Алексом де Минауром.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Тем не менее, подавал Зверев в этом матче на элитном уровне. Что и сыграло значительную роль в его победе.
Сет против испанца должен зацепить
А вот полуфиналы Зверева считать уже становится не интересно. Этот юбилейный.
Пора бы уже начать считать шлемы.