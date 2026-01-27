25

Зверев десятый раз вышел в полуфинал «Большого шлема»

Третья ракетка мира Александр Зверев обыграл Лернера Тьена в четвертьфинале Australian Open – 6:3, 6:7(5), 6:1, 7:6(3). По личным встречам он вышел вперед – 2:1.

Зверев десятый раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». В Мельбурне он сделал это второй раз подряд и четвертый в целом.

Немец седьмой год подряд доходит до 1/2 на «Шлемах».

Дальше он поборется с Карлосом Алькарасом или Алексом де Минауром.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoAustralian Open
logoАлександр Зверев
logoЛернер Тьен
logoATP
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Разобрал школьника без шансов почти. Молодец. Данил учитесь как играть с Тьеном.
Ответ ЗлойМайор
Разобрал школьника без шансов почти. Молодец. Данил учитесь как играть с Тьеном.
Два тай-брейка и проигранный сет вряд ли можно охарактеризовать как «без шансов».

Тем не менее, подавал Зверев в этом матче на элитном уровне. Что и сыграло значительную роль в его победе.
Ответ evgshk
Два тай-брейка и проигранный сет вряд ли можно охарактеризовать как «без шансов». Тем не менее, подавал Зверев в этом матче на элитном уровне. Что и сыграло значительную роль в его победе.
с такой подачей проиграть матч - надо суметь конечно бы. ну и атака у Зверева сегодня была отличной. Тьен красавчик - играет отлично. и прогресс приличный у него.
Зверев держит уровень
Ответ Banditogangsterito
Зверев держит уровень
Обыграл того кого обязан обыгрывать
Сет против испанца должен зацепить
Для Тьена четвертьфинал - отличный результат. Вряд ли он мечтал о большем в начале турнира.
А вот полуфиналы Зверева считать уже становится не интересно. Этот юбилейный.
Пора бы уже начать считать шлемы.
Ответ Olya B.
Для Тьена четвертьфинал - отличный результат. Вряд ли он мечтал о большем в начале турнира. А вот полуфиналы Зверева считать уже становится не интересно. Этот юбилейный. Пора бы уже начать считать шлемы.
Киса и шлем вещи не совместимые .
Может, пора и на победу в ТБШ претендовать, а, Александр?
Молодец Сашок разыгрался, в полуфинале никому не поздоровится, даже Алькатрасу
Один из тех, кто стабильно играет высоко на ТБШ и способен хотя бы как-то бороться с Карасем и Спинером
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Один из тех, кто стабильно играет высоко на ТБШ и способен хотя бы как-то бороться с Карасем и Спинером
Способен бороться, если только это не финал)
Ответ Serge Vendino
Способен бороться, если только это не финал)
Ты прав) в финале у него какое-то проклятие)
Если также будет подавать, тот с Карлосом может получиться заруба
Сегодня не киса, хотя периодически пытался
Зверев был так хорош или Тьен показал посредственный теннис ?
Упеха и удачи Саше в полуфинале. Может в этот раз пройдёт в финал и поборется за шлем.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Зверев – команде в матче с Тьеном: «Да идите поспите, #####!»
27 января, 04:24
Зверев о Тьене: «О других игроках его возраста говорят намного больше, чем о нем, хотя результаты показывает именно он»
26 января, 03:59
Главные новости
Australian Open. Финал. Соболенко сыграет с Рыбакиной в 11:30 по мск
вчера, 17:08
Джокович после пятисетовика с Синнером: «Для меня эта победа почти равноценна выигранному «Большому шлему»
вчера, 20:15
Зверев, Музетти, Де Минаур и Шелтон сыграют на пятисотнике в Акапулько
вчера, 19:52
Чесноков о камбэке Джоковича в матче с Синнером: «Надо снять шляпу перед Новаком»
вчера, 19:12
Меньшик не поможет сборной Чехии в квалификации Кубка Дэвиса против Швеции
вчера, 18:45
Клуж-Напока (WTA). Захарова начнет матчем с Плишковой, Потапова – с Бронцетти, Кырстя сыграет с Рахимовой
вчера, 18:12
Синнер проиграл все 8 матчей длиннее 4 часов
вчера, 17:53
Муратоглу о камбэке Джоковича в матче с Синнером: «Новак в очередной раз доказал, почему он величайший»
вчера, 17:31
Кафельников о победе Джоковича над Синнером: «Честь и хвала Новаку! Он молодец»
вчера, 17:03
Дель Потро о том, что предсказал выход Алькараса и Джоковича в финал Australian Open: «Я кое-что знал 😂💙»
вчера, 16:34
Ко всем новостям
Последние новости
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео