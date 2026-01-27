Зверев десятый раз вышел в полуфинал «Большого шлема»

Третья ракетка мира Александр Зверев обыграл Лернера Тьена в четвертьфинале Australian Open – 6:3, 6:7(5), 6:1, 7:6(3). По личным встречам он вышел вперед – 2:1.

Зверев десятый раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». В Мельбурне он сделал это второй раз подряд и четвертый в целом.

Немец седьмой год подряд доходит до 1/2 на «Шлемах».

Дальше он поборется с Карлосом Алькарасом или Алексом де Минауром .