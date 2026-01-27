  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Швентек на AO две минуты не пускали на стадион, потому что она забыла аккредитацию. Она пыталась пройти со словами «Но я Ига Швентек»
Видео
34

Швентек на AO две минуты не пускали на стадион, потому что она забыла аккредитацию. Она пыталась пройти со словами «Но я Ига Швентек»

Швентек на AO 2 минуты не пускали на стадион, потому что она забыла аккредитацию.

Ига Швентек на Australian Open две минуты не могла попасть на стадион, потому что забыла аккредитацию.

Ее остановили на входе сотрудники службы безопасности.

– Могу я увидел вашу аккредитацию?

– Но я Ига Швентек.

– Окей, Ига Швентек, могу я увидеть вашу аккредитацию?

В итоге польку пустили, когда ее психолог Дарья Абрамович принесла аккредитацию.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoAustralian Open
logoИга Швентек
происшествия
logoWTA
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот так и должна работать служба безопасности. правила для всех одни.
Ответ ЗлойМайор
Вот так и должна работать служба безопасности. правила для всех одни.
У службы безопасности и решение таких вопросов, когда игрок забывает бумажку, должно быть в инструкциях с вызовом начальника смены и пропуском. Как вахтер в общежитии не должна работать.
Ответ NoN
У службы безопасности и решение таких вопросов, когда игрок забывает бумажку, должно быть в инструкциях с вызовом начальника смены и пропуском. Как вахтер в общежитии не должна работать.
Комментарий скрыт
Без бумажки ты - букашка, а с бумажкой - человек))
Ответ Alex.K71
Без бумажки ты - букашка, а с бумажкой - человек))
а с бумажкой - Ига Швентек.
О, есть места где правила едины для всех?
Федерера когда-то в Queens Club, где Уимблдон, не пустили)) Пришлось директору турнира звонить) Не во время турнира дело было.
– Могу я увидел вашу аккредитацию?
– Но я Ига Швентек.
– Ага, а я Марлон Брандо. Аккредитацию, дамочка!
Ну нормально, а то начнется - друг того-то, родственник того-то. А потом бородатые ребята проходят как ни в чем не бывало и куча трупов.
По....зм он всегда с малого начинается.
Ига: Вы не поняли, я та самая Кепка
ей говорили: мальчик, иди отсюда, не мешай
На АО-2020 там Надаля так же не пропускали)
...А часовой Лобанов не знал в лицо товарища Ленина. Портретов в то время печатали мало. И сам Владимир Ильич только недавно приехал в Петроград.

Ну и, конечно, Лобанов мог не знать Ленина по внешнему виду.

В общем, Ленин подходит к дверям. И Лобанов ему говорит:

─ Минуточку, товарищ! Покажите ваш пропуск!

Ленин не стал возражать. Он, как бы очнувшись от своей задумчивости, тихо сказал:

─ Ах да, пропуск! Извините, товарищ, сейчас найду.

И стал искать свой пропуск в боковом кармане.

А в этот момент подошел к дверям Смольного один какой-то человек, должно быть, из служащих. И, видя, что часовой не пропускает Ленина, возмутился. И крикнул:

─ Это же Ленин! Пропустите!

Лобанов тихо ответил этому человеку:

─ Без пропуска я затрудняюсь пропустить. До этого раза я еще не имел счастья видеть товарища Ленина. И вдобавок я и вас не знаю и даже не посмотрел еще вашего документа.

Служащий возмутился еще больше и крикнул:

─ Извольте немедленно пропустить Ленина!

Вдруг Ленин говорит:

─ Не надо ему приказывать, и тем более не надо кричать. Часовой поступает совершенно правильно. Порядок для всех одинаков.

Тут Ленин достает из бокового кармана пропуск. И подает его часовому.

Лобанов с трепетом разворачивает этот пропуск. И видит: это действительно пропуск Владимира Ильича Ленина.

Лобанов берет под козырек и говорит Ленину:

─ Я прошу извинить, Владимир Ильич, что потребовал ваш пропуск.

Ленин отвечает:

─ Вы правильно поступили, товарищ. Благодарю вас за отличную службу.

Михаил Зощенко "Ленин и часовой"
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Australian Open. Финал. Соболенко сыграет с Рыбакиной в 11:30 по мск
вчера, 17:08
Джокович после пятисетовика с Синнером: «Для меня эта победа почти равноценна выигранному «Большому шлему»
вчера, 20:15
Зверев, Музетти, Де Минаур и Шелтон сыграют на пятисотнике в Акапулько
вчера, 19:52
Чесноков о камбэке Джоковича в матче с Синнером: «Надо снять шляпу перед Новаком»
вчера, 19:12
Меньшик не поможет сборной Чехии в квалификации Кубка Дэвиса против Швеции
вчера, 18:45
Клуж-Напока (WTA). Захарова начнет матчем с Плишковой, Потапова – с Бронцетти, Кырстя сыграет с Рахимовой
вчера, 18:12
Синнер проиграл все 8 матчей длиннее 4 часов
вчера, 17:53
Муратоглу о камбэке Джоковича в матче с Синнером: «Новак в очередной раз доказал, почему он величайший»
вчера, 17:31
Кафельников о победе Джоковича над Синнером: «Честь и хвала Новаку! Он молодец»
вчера, 17:03
Дель Потро о том, что предсказал выход Алькараса и Джоковича в финал Australian Open: «Я кое-что знал 😂💙»
вчера, 16:34
Ко всем новостям
Последние новости
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео