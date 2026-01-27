Швентек на AO две минуты не пускали на стадион, потому что она забыла аккредитацию. Она пыталась пройти со словами «Но я Ига Швентек»
Швентек на AO 2 минуты не пускали на стадион, потому что она забыла аккредитацию.
Ига Швентек на Australian Open две минуты не могла попасть на стадион, потому что забыла аккредитацию.
Ее остановили на входе сотрудники службы безопасности.
– Могу я увидел вашу аккредитацию?
– Но я Ига Швентек.
– Окей, Ига Швентек, могу я увидеть вашу аккредитацию?
В итоге польку пустили, когда ее психолог Дарья Абрамович принесла аккредитацию.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
– Но я Ига Швентек.
– Ага, а я Марлон Брандо. Аккредитацию, дамочка!
По....зм он всегда с малого начинается.
Ну и, конечно, Лобанов мог не знать Ленина по внешнему виду.
В общем, Ленин подходит к дверям. И Лобанов ему говорит:
─ Минуточку, товарищ! Покажите ваш пропуск!
Ленин не стал возражать. Он, как бы очнувшись от своей задумчивости, тихо сказал:
─ Ах да, пропуск! Извините, товарищ, сейчас найду.
И стал искать свой пропуск в боковом кармане.
А в этот момент подошел к дверям Смольного один какой-то человек, должно быть, из служащих. И, видя, что часовой не пропускает Ленина, возмутился. И крикнул:
─ Это же Ленин! Пропустите!
Лобанов тихо ответил этому человеку:
─ Без пропуска я затрудняюсь пропустить. До этого раза я еще не имел счастья видеть товарища Ленина. И вдобавок я и вас не знаю и даже не посмотрел еще вашего документа.
Служащий возмутился еще больше и крикнул:
─ Извольте немедленно пропустить Ленина!
Вдруг Ленин говорит:
─ Не надо ему приказывать, и тем более не надо кричать. Часовой поступает совершенно правильно. Порядок для всех одинаков.
Тут Ленин достает из бокового кармана пропуск. И подает его часовому.
Лобанов с трепетом разворачивает этот пропуск. И видит: это действительно пропуск Владимира Ильича Ленина.
Лобанов берет под козырек и говорит Ленину:
─ Я прошу извинить, Владимир Ильич, что потребовал ваш пропуск.
Ленин отвечает:
─ Вы правильно поступили, товарищ. Благодарю вас за отличную службу.
Михаил Зощенко "Ленин и часовой"