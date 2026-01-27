Швентек на AO две минуты не пускали на стадион, потому что она забыла аккредитацию. Она пыталась пройти со словами «Но я Ига Швентек»

Швентек на AO 2 минуты не пускали на стадион, потому что она забыла аккредитацию.

Ига Швентек на Australian Open две минуты не могла попасть на стадион, потому что забыла аккредитацию. Ее остановили на входе сотрудники службы безопасности. – Могу я увидел вашу аккредитацию? – Но я Ига Швентек. – Окей, Ига Швентек, могу я увидеть вашу аккредитацию? В итоге польку пустили, когда ее психолог Дарья Абрамович принесла аккредитацию.