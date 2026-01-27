Зверев – команде в матче с Тьеном: «Да идите поспите, #####!»
Зверев отругал команду во время четвертьфинала Australian Open.
Александр Зверев остался недоволен уровнем поддержки, который получал от команды в четвертьфинале Australian Open против Лернера Тьена. При счете 6:3, 5:6 он крикнул на ложу:
«Да идите поспите, #####! ######## [дураки], #####».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Как теннис, так одни ребусы. Давиче от Сафина ребусы гадал, потом от Бублика. Теперь от Зверева!! 😂
Что-то на немецком
Ему надо туда чирлидерш посадить, они его замотивируют))
Александр #####
Саша красава
