Зверев – команде в матче с Тьеном: «Да идите поспите, #####!»

Зверев отругал команду во время четвертьфинала Australian Open.

Александр Зверев остался недоволен уровнем поддержки, который получал от команды в четвертьфинале Australian Open против Лернера Тьена . При счете 6:3, 5:6 он крикнул на ложу:

«Да идите поспите, #####! ######## [дураки], #####».