Соболенко о том, что у них с Алькарасом один день рождения: «Я бы предложила ему танец из тиктока. И хотела бы в ответ получить «да»

Соболенко рассказала, что бы хотела получить в подарок от Алькараса.

Арина Соболенко дала интервью после выхода в полуфинал Australian Open . Она обыграла 18-летнюю Иву Йович со счетом 6:3, 6:0.

– В последних матчах тинейджеры устраивали мне проверку. Было тяжело – не смотрите на счет. Она показывала невероятный теннис и заставила меня выйти на новый уровень. Я очень довольна этой победой.

– Больше не хочу говорить про теннис. Сегодня я поняла, что ты №1 в мире – как и Карлос Алькарас. Вы оба действующие чемпионы US Open. А еще у вас один день рождения – 5 мая. Вам нужно обменяться подарками. Что бы ты ему подарила? И что бы хотела получить от него? Я знаю, что ты любишь бриллианты.

– Я бы предложила ему танец из тиктока. И хотела бы в ответ получить «да».

– Нужно заставить Карлоса танцевать?

– В прошлом году я заставила. И мне кажется, что могу повторить, – сказала Соболенко в интервью на корте с Еленой Докич.