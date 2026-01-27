Сафин о том, что 21 год назад выиграл Australian Open: «Нет, я родился 21 год назад»

Марат Сафин пошутил о своем возрасте.

Марат Сафин и Томми Хаас уступили Марку Филиппуссису и Патрику Рафтеру на ветеранском турнире на Australian Open – 6:4, 4:6, 6-10.

После матча Сафин, которому сегодня исполнилось 46 лет, дал интервью на корте.

– Где мой подарок? Мы должны были выиграть.

– Ты получил его 21 год назад. 21 год назад ты обыграл Ллейтона Хьюитта в финале.

– Нет, я родился 21 год назад. Так что тут другая история (подмигивает).

Марат Сафин – такой же краш, как 20 лет назад