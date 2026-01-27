Сафин о том, что 21 год назад выиграл Australian Open: «Нет, я родился 21 год назад»
Марат Сафин пошутил о своем возрасте.
Марат Сафин и Томми Хаас уступили Марку Филиппуссису и Патрику Рафтеру на ветеранском турнире на Australian Open – 6:4, 4:6, 6-10.
После матча Сафин, которому сегодня исполнилось 46 лет, дал интервью на корте.
– Где мой подарок? Мы должны были выиграть.
– Ты получил его 21 год назад. 21 год назад ты обыграл Ллейтона Хьюитта в финале.
– Нет, я родился 21 год назад. Так что тут другая история (подмигивает).
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: @AustralianOpen
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
21 год назад родилась лучшая группа поддержки
21 год назад родилась лучшая группа поддержки
24 года назад это было
Главные новости
Последние новости