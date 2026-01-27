Сегодня день рождения Марата Сафина
27 января 46 лет исполнилось экс-первой ракетке мира Марату Сафину.
Сафин – чемпион US Open-2000 и Australian Open-2005. Он выиграл 15 одиночных и два парных турнира уровня ATP.
Сафин провел в статусе №1 девять недель и дважды становился обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной. В 2016-м он первым из российских теннисистов был введен в Международный зал теннисной славы.
Сейчас Сафин тренирует Андрея Рублева.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Ну вот он и приехал в Австралию потусить
За счёт рубля:))) ловко 🤣
Сафина Марата С Днём Рождения!
С днём рождения 🇷🇺🐘
Желаю ему ногу на ногу и выкурить сигару с двумя чиками. С днем рождения!
Повод посетить регион 46.
Марат поздравляю в один день родились с тобой 🦚😉
