  • WTA проводит расследование в отношении тренера Стернс. Его обвиняют в неподобающих отношениях с теннисистками и агрессивном поведении
18-кратная чемпионка парных «Больших шлемов» Пэм Шрайвер и еще одна бывшая теннисистка подали официальную жалобу в WTA на поведение Рафаэля Фонт де Моры – нового тренера Пейтон Стернс, сообщает The Athletic.

В жалобе говорится о том, что Фонт де Мора вступал в неподобающие отношения со своими подопечными. 

Шрайвер указывает на то, что Меган Шонесси в 14 лет уехала от семьи и поселилась в доме Фонт де Моры, когда ему было 25. Когда Шонесси было 19, они обручились.

По словам тренера, их отношения были платоническими до того момента, как ей исполнилось 18. При этом родители Шонесси дважды пытались убрать его из команды дочери, а USTA отказала теннисистке в финансировании из-за «неподобающих» отношений с тренером. 

Шонесси не подтверждает, что была жертвой манипуляций. Они с Фонт де Морой расстались в 2005-м. 

Кроме того, в жалобе указывается, что Фонт де Мора использует агрессивные методы работы – например, кричит в лицо и запускает мячи в сторону теннисисток. 

Сообщается, что Шрайвер решила подать жалобу, потому что в Австралии увидела Форт де Мору после того, как он несколько лет не работал в туре. 

Форт де Мора все обвинения отрицает. Он посоветовал поговорить с матерью Стернс, чтобы узнать, насколько она довольна его методами. 

Ранее Шрайвер жаловалась на тренера Елены Рыбакиной – Стефано Вукова. Того почти на год отстранили от работы в туре, но сейчас он снова в команде представительницы Казахстана. 

Сумасшедшие фанаты и хищники в туре – угрозы для теннисисток. Как от них защищают?

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: nytimes.com
Как защитить нынешний тур (и тренеров в особенности) от Пэм Шрайвер?
А чем занимается Пэм Шрайвер в туре, она журналист?
Адресатами обвинений в адрес людей должна быть пострадавшая сторона. Или хотя бы с ней это должно быть согласовано. А так хотелось бы попросить Пэм отстать от тренеров и спортсменов со своим оценочным мнением.
Кричал в лицо! Какой кошмар
Фонт де Мора или Форт де Мора? Вы уж определитесь.
Ответ Доминик
Фонт де Мора или Форт де Мора? Вы уж определитесь.
Правильно: Волан-де-Морт
Не хотят провести расследование о неподобающем отношении к тренерам и агрессии Соболенко и Кудерметовой?
