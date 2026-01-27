«На меня подписался Новак Джокович и отправил мне сообщение». Сенмез о главном впечатлении с Australian Open
Сенмез назвала главное впечатление от Australian Open.
Зейнеп Сенмез рассказала о главном впечатлении от Australian Open, где она впервые в карьере вышла в третий круг турнира «Большого шлема».
«На меня подписался Новак Джокович и отправил мне сообщение. Я обрадовалась, потому что выросла на его матчах. Его сообщение меня очень порадовало.
А на следующий день он подошел ко мне в тренажерном зале и поздравил. Сказал: «Поздравляю, было ощущение, что матч проходит в Турции». Такое приятный жест.
Он очень вежливый. Мы поболтали. Это было незабываемо».
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
С Сенмез и я бы с удовольствием поболтал
Императорское величие!
