Сафина прекратила сотрудничество с Полиной Кудерметовой
Динара Сафина не будет тренировать Полину Кудерметову.
Экс-первая ракетка мира Динара Сафина покинула команду Полины Кудерметовой.
Они вместе провели предсезонную подготовку, но после Australian Open решили не продлевать сотрудничество, сообщает «Больше!»
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: «Больше!»
Да, все-таки проблема была не в Шнайдер
Да, все-таки проблема была не в Шнайдер
А в чем? Полина эталон трудоголик?
