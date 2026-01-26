  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Ферреро о просмотре матчей Алькараса на Australian Open: «Трудно передать эмоции словами»
2

Ферреро о просмотре матчей Алькараса на Australian Open: «Трудно передать эмоции словами»

Ферреро о просмотре матчей Алькараса на AO: трудно передать эмоции словами.

Хуан Карлос Ферреро высказался об игре Карлоса Алькараса на Australian Open.

В декабре 2025-го Ферреро покинул команду Алькараса, с которым работал с 2018 года.

«Тяжело смотреть, как он борется на корте, а вся команда рядом в ложе. Трудно передать эмоции словами.

Но я доволен тем, как он играет, и тем, что на этом турнире он еще не отдал ни одного сета. Карлос сейчас на очень высоком уровне – я его поздравляю. Надеюсь, он продолжит в том же духе и покажет дальше свой лучший теннис», – сказал Ферреро.

Алькарас и Ферреро: история великого дуэта, который разрушили деньги и власть

Нежданчик – Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал TenGolf
logoAustralian Open
logoКарлос Алькарас
logoХуан Карлос Ферреро
logoATP
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Что за бывшая он реально
Если бы Карлос начал проигрывать, то психологически Ферреро стало бы легче 🤪
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хуан Карлос Ферреро вошел в команду гольфиста
25 января, 20:18
Алькарас о расставании с Ферреро: «Мы по-прежнему друзья и поддерживаем хорошие отношения»
16 января, 09:44
Ферреро о будущем Алькараса: «Он способен все преодолеть и показать высокий уровень в Австралии»
24 декабря 2025, 16:49
Главные новости
Australian Open. Финал. Соболенко сыграет с Рыбакиной в 11:30 по мск
вчера, 17:08
Джокович после пятисетовика с Синнером: «Для меня эта победа почти равноценна выигранному «Большому шлему»
вчера, 20:15
Зверев, Музетти, Де Минаур и Шелтон сыграют на пятисотнике в Акапулько
вчера, 19:52
Чесноков о камбэке Джоковича в матче с Синнером: «Надо снять шляпу перед Новаком»
вчера, 19:12
Меньшик не поможет сборной Чехии в квалификации Кубка Дэвиса против Швеции
вчера, 18:45
Клуж-Напока (WTA). Захарова начнет матчем с Плишковой, Потапова – с Бронцетти, Кырстя сыграет с Рахимовой
вчера, 18:12
Синнер проиграл все 8 матчей длиннее 4 часов
вчера, 17:53
Муратоглу о камбэке Джоковича в матче с Синнером: «Новак в очередной раз доказал, почему он величайший»
вчера, 17:31
Кафельников о победе Джоковича над Синнером: «Честь и хвала Новаку! Он молодец»
вчера, 17:03
Дель Потро о том, что предсказал выход Алькараса и Джоковича в финал Australian Open: «Я кое-что знал 😂💙»
вчера, 16:34
Ко всем новостям
Последние новости
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео