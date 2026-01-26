Четыре американки вышли в четвертьфинал Australian Open впервые с 2001 года
Четыре американки вышли в четвертьфинал женского Australian Open впервые с 2001 года.
Тогда до этой стадии добрались пять представительниц США: Серена и Винус Уильямс, Дженнифер Каприати, Моника Селеш и Линдсей Дэвенпорт.
На Australian Open-2026 за выход в полуфинал поборются Коко Гауфф, Аманда Анисимова, Джессика Пегула и Ива Йович.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
6 комментариев
Американский теннис на подъеме, особенно женский. Ива Йович может выиграть слэм если пройдёт соболенко, такая новая Шарапова, отлично бьёт и никого не боится. Завтра увидим как начнёт матч, будут нервы или нет)
Да ну, где Йович, и где Соболенко. Будет вынос юного американского тела.
Ну матч может, но гауфф она дальше не осилит, вообще думаю что Коко будет в финале с этой половины сетки
