Четыре американки вышли в четвертьфинал Australian Open впервые с 2001 года

Четыре американки вышли в четвертьфинал женского Australian Open впервые с 2001 года.

Тогда до этой стадии добрались пять представительниц США: Серена и Винус УильямсДженнифер КаприатиМоника Селеш и Линдсей Дэвенпорт.

На Australian Open-2026 за выход в полуфинал поборются Коко ГауффАманда АнисимоваДжессика Пегула и Ива Йович.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Американский теннис на подъеме, особенно женский. Ива Йович может выиграть слэм если пройдёт соболенко, такая новая Шарапова, отлично бьёт и никого не боится. Завтра увидим как начнёт матч, будут нервы или нет)
Американский теннис на подъеме, особенно женский. Ива Йович может выиграть слэм если пройдёт соболенко, такая новая Шарапова, отлично бьёт и никого не боится. Завтра увидим как начнёт матч, будут нервы или нет)
Да ну, где Йович, и где Соболенко. Будет вынос юного американского тела.
Американский теннис на подъеме, особенно женский. Ива Йович может выиграть слэм если пройдёт соболенко, такая новая Шарапова, отлично бьёт и никого не боится. Завтра увидим как начнёт матч, будут нервы или нет)
Ну матч может, но гауфф она дальше не осилит, вообще думаю что Коко будет в финале с этой половины сетки
