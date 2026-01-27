324

Australian Open. 1/4 финала. Соболенко разгромила Йович, Гауфф уступила Свитолиной

В Мельбурне стартуют четвертьфиналы женской сетки Australian Open.

Арина Соболенко разгромила Иву Йович в четвертьфинале Australian Open.

Коко Гауфф уступила Элине Свитолиной.

Сетка турнира здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

18 января – 1 февраля 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 111 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
6-3,6-0 разгром, а 1-6,2-6 уступила)
Ну зато узнала разницу между Паолини с Путинцевой и первой ракеткой
Ответ vitcold
Ну зато узнала разницу между Паолини с Путинцевой и первой ракеткой
И как айсберг а водах океана, где-то сокрыто число 671 в этой истории
Ответ vitcold
Ну зато узнала разницу между Паолини с Путинцевой и первой ракеткой
Чё скажешь насчет Свитолиной??? Эксперт
Почему 6:3 6:0 - это разгромила, а 6:1 6:2 - уступила? (Соболенко разгромила Йович, Гауфф уступила Свитолиной)
Ответ go25
Почему 6:3 6:0 - это разгромила, а 6:1 6:2 - уступила? (Соболенко разгромила Йович, Гауфф уступила Свитолиной)
Гауфф победно отошла на заранее подготовленные позиции..
Ответ go25
Почему 6:3 6:0 - это разгромила, а 6:1 6:2 - уступила? (Соболенко разгромила Йович, Гауфф уступила Свитолиной)
Потому что два раза написать разгромила в одном предложении это не круто
Кто-нибудь из федерации тенниса США уже написал, что Гауф и Йович бесперспективны или ещё нет?
Ответ Другая_
Кто-нибудь из федерации тенниса США уже написал, что Гауф и Йович бесперспективны или ещё нет?
Тьена забыли.)
Ответ Rygeek
Тьена забыли.)
Точно.
А разговоров то было😁 Зря Йович вообще рот открывала)
Со скамейки Йович : more aggressive ! Pressure! Pressure ! Так Соболенке эти подсказки только мотивации придают еще больше )
Ответ Владимир
Со скамейки Йович : more aggressive ! Pressure! Pressure ! Так Соболенке эти подсказки только мотивации придают еще больше )
Так она перед игрой еще много болтала, такие разговоры только доп мотивацию фавориту придают, чтоб выскочку на место поставить, что и было сделано
Ответ Syndycate
Так она перед игрой еще много болтала, такие разговоры только доп мотивацию фавориту придают, чтоб выскочку на место поставить, что и было сделано
Думаю, все эти разговоры тоже была накачка от ее скамейки. Она пока еще на поводке у них. Но потенциал у нее ого-го
Нелепая и тотально беспомощная игра Гауфф. И по счету, но это вторично, но главное Коко как будто отказалась от борьбы, даже травмированные игроки показывают больше упорства и желания. Такие матчи наносят сокрушительный удар по репутации Коко. Элина была хороша, но ее класс известен и она редко опускает ниже определенного уровня - при любой Гауф Свитолина никогда не слила бы так безвольно, как это сделала сегодня сама Кори.
Свитолина великолепно прокачала форму, высушилась . Чувствуется опыт команды
Те , кто критиковал Андрееву, надо вам переобуваться .
Она сыграла гораздо сильнее чем 3 ракетка тура.
Бывшая 3 ракетка , конечно уже
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Те , кто критиковал Андрееву, надо вам переобуваться . Она сыграла гораздо сильнее чем 3 ракетка тура. Бывшая 3 ракетка , конечно уже
Плохо она играла, сет точно могла брать, непонятна эта психологическая расшатанность
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Те , кто критиковал Андрееву, надо вам переобуваться . Она сыграла гораздо сильнее чем 3 ракетка тура. Бывшая 3 ракетка , конечно уже
И продолжим, лишний вес и плохая менталка
Интересно будет посмотреть на такую Свитолину против Соболенко!
Ответ FilthyFrank
Интересно будет посмотреть на такую Свитолину против Соболенко!
Все будет очень быстро )
Ответ Владимир
Все будет очень быстро )
Не согласен, Арина так легко не сдастся
