Australian Open. 1/4 финала. Соболенко разгромила Йович, Гауфф уступила Свитолиной
В Мельбурне стартуют четвертьфиналы женской сетки Australian Open.
Арина Соболенко разгромила Иву Йович в четвертьфинале Australian Open.
Коко Гауфф уступила Элине Свитолиной.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
18 января – 1 февраля 2026
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 111 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Она сыграла гораздо сильнее чем 3 ракетка тура.
Бывшая 3 ракетка , конечно уже