Швентек о том, что ведет у Рыбакиной в личке перед четвертьфиналом Australian Open: «Не думаю, что личные встречи что-то решают»

Швентек: не стоит концентрироваться на личных встречах перед матчем с Рыбакиной.

Вторая ракетка мира Ига Швентек поделилась настроем на четвертьфинал Australian Open против Елены Рыбакиной . По личным встречам полька ведет 6:5 (5:3 на харде).

– Как ты оцениваешь предстоящий матч с Рыбакиной? Личка у вас достаточно равная. Насколько это вообще имеет значение?

– Не думаю, что личные встречи что-то решают. Даже когда кто-то из нас выигрывал чаще, матчи все равно складывались по-разному: либо очень упорно, либо наоборот одна из нас побеждала достаточно уверенно.

Поэтому нет смысла зацикливаться на том, кто выиграл последние встречи и как именно это было. Каждый матч – отдельная история. Но одно остается неизменным: против Елены всегда тяжело играть, у нее очень высокий уровень тенниса.

Так что мне нужно выходить на корт полностью готовой, играть смело, опираясь на опыт и знания из предыдущих матчей. И дальше все решит игра, – сказала Швентек на пресс-конференции.