Фриц о проблемах с коленом: «По ходу матча с Музетти ситуация не ухудшалась – она просто оставалась одинаково неприятной»

Тэйлор Фриц рассказал о физических проблемах, которые беспокоили его на Australian Open .

Сегодня американец уступил Лоренцо Музетти в четвертом круге – 2:6, 5:7, 4:6.

– Тэйлор, еще до матча ты говорил, что физически чувствуешь себя не лучшим образом. Как все было сегодня? Мы видели много тейпа на мышцах кора – что происходило с телом по ходу встречи?

– Честно говоря, все было далеко не идеально. Я довольно открыто говорил всю неделю о проблемах с коленом. В первых двух кругах чувствовал себя очень хорошо, а вот в конце матча со Стэном колено уже серьезно беспокоило.

Сегодня я почувствовал дискомфорт с самого начала. Утром на разминке все было нормально, но когда начал делать предматчевые движения, сразу понял – что-то не так. Сказал физио, что побаливает колено. Надеялся, что пройдет, но по ходу матча ситуация не ухудшалась – она просто оставалась одинаково неприятной. Практически каждое движение давалось с дискомфортом.

– Ты раньше упоминал и о других проблемах. Речь шла о косых мышцах? Именно поэтому было столько тейпа?

– Да, это косая мышца живота. Мы попробовали сегодня зафиксировать ее тейпом. В первом круге это почти не мешало, во втором – уже немного чувствовалось, а в матче со Стэном стало реально больно, особенно на приеме. Когда он крутил вторую под бэкхенд, я просто не мог нормально пробить – максимум подталкивал мяч. Любая попытка двигать корпусом вызывала резкую боль.

Перед турниром и во время него я прошел обследования: после второго круга сделали УЗИ, вчера – МРТ. И это почти та же самая история, что и в прошлом году, из-за которой я выбыл в начале грунтового сезона и потом еще мучился на харде.

Сейчас на снимках нет явного разрыва, как тогда, но симптомы абсолютно те же: те же удары вызывают боль, ощущения один в один. В прошлом году я усугубил ситуацию, пытаясь играть через боль, и теперь мы действуем осторожнее.

Пока не выглядит так серьезно, как тогда, и я рассчитываю, что после небольшого отдыха смогу довольно быстро восстановиться, – сказал Фриц на пресс-конференции.