  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Фриц о проблемах с коленом: «По ходу матча с Музетти ситуация не ухудшалась – она просто оставалась одинаково неприятной»
3

Фриц о проблемах с коленом: «По ходу матча с Музетти ситуация не ухудшалась – она просто оставалась одинаково неприятной»

Фриц рассказал о травме колена, которая беспокоила его на Australian Open.

Тэйлор Фриц рассказал о физических проблемах, которые беспокоили его на Australian Open.

Сегодня американец уступил Лоренцо Музетти в четвертом круге – 2:6, 5:7, 4:6.

– Тэйлор, еще до матча ты говорил, что физически чувствуешь себя не лучшим образом. Как все было сегодня? Мы видели много тейпа на мышцах кора – что происходило с телом по ходу встречи?

– Честно говоря, все было далеко не идеально. Я довольно открыто говорил всю неделю о проблемах с коленом. В первых двух кругах чувствовал себя очень хорошо, а вот в конце матча со Стэном колено уже серьезно беспокоило.

Сегодня я почувствовал дискомфорт с самого начала. Утром на разминке все было нормально, но когда начал делать предматчевые движения, сразу понял – что-то не так. Сказал физио, что побаливает колено. Надеялся, что пройдет, но по ходу матча ситуация не ухудшалась – она просто оставалась одинаково неприятной. Практически каждое движение давалось с дискомфортом.

– Ты раньше упоминал и о других проблемах. Речь шла о косых мышцах? Именно поэтому было столько тейпа?

– Да, это косая мышца живота. Мы попробовали сегодня зафиксировать ее тейпом. В первом круге это почти не мешало, во втором – уже немного чувствовалось, а в матче со Стэном стало реально больно, особенно на приеме. Когда он крутил вторую под бэкхенд, я просто не мог нормально пробить – максимум подталкивал мяч. Любая попытка двигать корпусом вызывала резкую боль.

Перед турниром и во время него я прошел обследования: после второго круга сделали УЗИ, вчера – МРТ. И это почти та же самая история, что и в прошлом году, из-за которой я выбыл в начале грунтового сезона и потом еще мучился на харде.

Сейчас на снимках нет явного разрыва, как тогда, но симптомы абсолютно те же: те же удары вызывают боль, ощущения один в один. В прошлом году я усугубил ситуацию, пытаясь играть через боль, и теперь мы действуем осторожнее.

Пока не выглядит так серьезно, как тогда, и я рассчитываю, что после небольшого отдыха смогу довольно быстро восстановиться, – сказал Фриц на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoAustralian Open
logoТэйлор Фриц
logoЛоренцо Музетти
logoATP
травмы
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Да, все эти проблемы озвучивал Тэйлор ещё до начала турнира и они были очевидны по ходу матча. Что ж поделать, только ждать и восстанавливаться.
Ну, вот о какой стабильности в топ-10 можно говорить?
В прошлом году, Дрейпер и Руне вылетели, сейчас, похоже, Фриц едет с горки...
Лучше бы Стэну проиграл
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Australian Open. Финал. Соболенко сыграет с Рыбакиной в 11:30 по мск
вчера, 17:08
Джокович после пятисетовика с Синнером: «Для меня эта победа почти равноценна выигранному «Большому шлему»
вчера, 20:15
Зверев, Музетти, Де Минаур и Шелтон сыграют на пятисотнике в Акапулько
вчера, 19:52
Чесноков о камбэке Джоковича в матче с Синнером: «Надо снять шляпу перед Новаком»
вчера, 19:12
Меньшик не поможет сборной Чехии в квалификации Кубка Дэвиса против Швеции
вчера, 18:45
Клуж-Напока (WTA). Захарова начнет матчем с Плишковой, Потапова – с Бронцетти, Кырстя сыграет с Рахимовой
вчера, 18:12
Синнер проиграл все 8 матчей длиннее 4 часов
вчера, 17:53
Муратоглу о камбэке Джоковича в матче с Синнером: «Новак в очередной раз доказал, почему он величайший»
вчера, 17:31
Кафельников о победе Джоковича над Синнером: «Честь и хвала Новаку! Он молодец»
вчера, 17:03
Дель Потро о том, что предсказал выход Алькараса и Джоковича в финал Australian Open: «Я кое-что знал 😂💙»
вчера, 16:34
Ко всем новостям
Последние новости
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео