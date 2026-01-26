Кузнецова об образах Осаки на Australian Open: «Nike не делает такие наряды всем подряд – она из числа «маркетинговых» игроков»
Двукратная чемпионка «Больших шлемов» Светлана Кузнецова прокомментировала наряд, в котором Наоми Осака вышла на первый круг Australian Open.
«Я как человек, который начинал играть еще в Советском Союзе, воспитывалась иначе. Мама постоянно говорила мне: «Ты должна думать об игре. Какие наряды?» Мартина Навратилова говорила: «Мне наплевать, как я выгляжу, главное – выиграть».
Если бы я со своим характером вышла на корт с зонтом :) и привлекла к себе столько внимания, моя концентрация на матч сильно бы пострадала. А новое поколение – они как будто бы могут это разделять: «Вот тут я играю. Тут показываю одежду. Тут у меня Миконос и тусовка».
Я каждый раз удивляюсь, как игроки свободно выставляют в соцсетях условный стакан с текилой. Я уже пять лет не играю, и мне до сих пор неловко выставить бокал с шампанским. Другая выучка. Ну и плюс, конечно, не сбрасываем со счетов, что Nike не делает такие наряды всем подряд. Шарапова, Серена, теперь Осака. Это, что называется, «маркетинговые» игроки – все остальные играют в одном и том же платье разных цветов. Даже Арина Соболенко», – отметила Кузнецова.
Добавим, что Nike не имеет отношения к этому образу – Осака придумала его сама, компания лишь разрешила надеть его поверх платья.
🤯 Наряд Осаки взрывает мозг: вуаль, брюки, зонтик, шляпка с бабочкой