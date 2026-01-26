  • Спортс
8

Кузнецова об образах Осаки на Australian Open: «Nike не делает такие наряды всем подряд – она из числа «маркетинговых» игроков»

Кузнецова высказалась о ярком наряде Осаки на Australian Open.

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» Светлана Кузнецова прокомментировала наряд, в котором Наоми Осака вышла на первый круг Australian Open.

«Я как человек, который начинал играть еще в Советском Союзе, воспитывалась иначе. Мама постоянно говорила мне: «Ты должна думать об игре. Какие наряды?» Мартина Навратилова говорила: «Мне наплевать, как я выгляжу, главное – выиграть».

Если бы я со своим характером вышла на корт с зонтом :) и привлекла к себе столько внимания, моя концентрация на матч сильно бы пострадала. А новое поколение – они как будто бы могут это разделять: «Вот тут я играю. Тут показываю одежду. Тут у меня Миконос и тусовка».

Я каждый раз удивляюсь, как игроки свободно выставляют в соцсетях условный стакан с текилой. Я уже пять лет не играю, и мне до сих пор неловко выставить бокал с шампанским. Другая выучка. Ну и плюс, конечно, не сбрасываем со счетов, что Nike не делает такие наряды всем подряд. Шарапова, Серена, теперь Осака. Это, что называется, «маркетинговые» игроки – все остальные играют в одном и том же платье разных цветов. Даже Арина Соболенко», – отметила Кузнецова.

Добавим, что Nike не имеет отношения к этому образу – Осака придумала его сама, компания лишь разрешила надеть его поверх платья.

🤯 Наряд Осаки взрывает мозг: вуаль, брюки, зонтик, шляпка с бабочкой

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал Кузнецовой
8 комментариев
Дело не в найке и не в выучке. Осака например вспомнила Бетани Маттек-Сэндс среди вдохновлявших. Это уже арт
Ответ Владимир Халилов
Дело не в найке и не в выучке. Осака например вспомнила Бетани Маттек-Сэндс среди вдохновлявших. Это уже арт
Но платья-то у Осаки действительно не такие, как у всех, она всё правильно сказала. Тоже самое было и у Маши, и у Серены. У Арины тоже немного отличаются, но общий стиль как у всех. Остальные играют в одинаковых.
Ответ Другая_
Но платья-то у Осаки действительно не такие, как у всех, она всё правильно сказала. Тоже самое было и у Маши, и у Серены. У Арины тоже немного отличаются, но общий стиль как у всех. Остальные играют в одинаковых.
Креатив немаркетинговых Ариши с Игусей душат, конечно.
