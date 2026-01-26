168-я ракетка мира Инглис о том, как потратит призовые за Australian Open: «Уже сто лет мечтаю о тостере Smeg»

168-я ракетка мира Инглис рассказала, как потратит призовые за Australian Open.

Австралийка дошла до четвертого круга и заработала 480 тысяч австралийских долларов (333 тысячи американских).

«Пока даже не до конца осознаю сумму – это самые большие призовые, которые я когда-либо зарабатывала на одном турнире. Конечно, это очень круто.

Большую часть вложу обратно в теннис: хочу, чтобы заграницей со мной были люди, которые помогают и поддерживают – иногда это семья или друзья. Сезон длинный, и с такой поддержкой многие недели становятся легче.

Но, признаюсь, я люблю шопинг – так что без приятных покупок не обойдется (улыбается). Я уже сто лет мечтаю о тостере Smeg и все себя останавливала. Думаю, теперь это будет мой маленький подарок себе. Возможно, еще и чайник возьму.

А потом планирую спокойно провести неделю дома в Голд-Косте – очень этого жду. Ну а перед этим буду поддерживать Джейсона [Кублера, бойфренда] в парном разряде», – сказала Инглис на пресс-конференции.