  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • 168-я ракетка мира Инглис о том, как потратит призовые за Australian Open: «Уже сто лет мечтаю о тостере Smeg»
29

168-я ракетка мира Инглис о том, как потратит призовые за Australian Open: «Уже сто лет мечтаю о тостере Smeg»

168-я ракетка мира Инглис рассказала, как потратит призовые за Australian Open.

168-я ракетка мира Мэддисон Инглис рассказала, на что потратит призовые за выступление на Australian Open.

Австралийка дошла до четвертого круга и заработала 480 тысяч австралийских долларов (333 тысячи американских).

«Пока даже не до конца осознаю сумму – это самые большие призовые, которые я когда-либо зарабатывала на одном турнире. Конечно, это очень круто.

Большую часть вложу обратно в теннис: хочу, чтобы заграницей со мной были люди, которые помогают и поддерживают – иногда это семья или друзья. Сезон длинный, и с такой поддержкой многие недели становятся легче.

Но, признаюсь, я люблю шопинг – так что без приятных покупок не обойдется (улыбается). Я уже сто лет мечтаю о тостере Smeg и все себя останавливала. Думаю, теперь это будет мой маленький подарок себе. Возможно, еще и чайник возьму.

А потом планирую спокойно провести неделю дома в Голд-Косте – очень этого жду. Ну а перед этим буду поддерживать Джейсона [Кублера, бойфренда] в парном разряде», – сказала Инглис на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoAustralian Open
logoМэддисон Инглис
призовые
деньги
logoWTA
logoДжейсон Кублер
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну, после этих слов тратить призовые на тостер не придётся. SMEG ей грузовик тостеров подвезет за такую рекламу...
Ответ Data Architector
Ну, после этих слов тратить призовые на тостер не придётся. SMEG ей грузовик тостеров подвезет за такую рекламу...
Всю ленейку от тостера с чайником до кофемашины )
Правильные ценности у девушки. Не кольцо с агромным брильянтом, а что-то полезное в хозяйстве. Не знал, кстати, что Джейсон Кублер - бойфренд.
Ответ Владимир Халилов
Правильные ценности у девушки. Не кольцо с агромным брильянтом, а что-то полезное в хозяйстве. Не знал, кстати, что Джейсон Кублер - бойфренд.
Я бы такого тоже…
Тостер и чайник SMEG сейчас есть на каждой десятой кухне. Их дарят на свадьбы, на ДР и прочи праздники. А самое главное, это беспонтовое барахло, которое выезжает засчет узнаваемого бренда. Поакту мелкую продукцию они вроде отдают на аутсорс и сами кроме дизайна ничем не занимаются. У друга, который работает в сервисном центре при огромном магазине электроники, чайники SMEG очень часто приходят на ремонт. А главное, она совсем нищая чтоли?
Ответ Abdul Aziz
Тостер и чайник SMEG сейчас есть на каждой десятой кухне. Их дарят на свадьбы, на ДР и прочи праздники. А самое главное, это беспонтовое барахло, которое выезжает засчет узнаваемого бренда. Поакту мелкую продукцию они вроде отдают на аутсорс и сами кроме дизайна ничем не занимаются. У друга, который работает в сервисном центре при огромном магазине электроники, чайники SMEG очень часто приходят на ремонт. А главное, она совсем нищая чтоли?
Тут собственно два варианта: продакт-плейсмент или намёк бойфренду что не пора ли))
Ответ Abdul Aziz
Тостер и чайник SMEG сейчас есть на каждой десятой кухне. Их дарят на свадьбы, на ДР и прочи праздники. А самое главное, это беспонтовое барахло, которое выезжает засчет узнаваемого бренда. Поакту мелкую продукцию они вроде отдают на аутсорс и сами кроме дизайна ничем не занимаются. У друга, который работает в сервисном центре при огромном магазине электроники, чайники SMEG очень часто приходят на ремонт. А главное, она совсем нищая чтоли?
У меня чайник и тостер смег, они красивые, вода кипятится, что ещё надо от чайника?)
Ее бы на поле чудес
Там и тостеры, и чайники
Тостер на два ломтика - 20к рэ.
Посыпка коксом?
Ответ NoN
Тостер на два ломтика - 20к рэ. Посыпка коксом?
Это у нас такая цена, в Испании подруга себе тостер купила за 159 евро, по курсу 90 сейчас 14 тысяч). Думаю если хотеть сэкономить, то ещё скидки на Smeg на распродажах бывают
Ответ Лёля Иванова
Это у нас такая цена, в Испании подруга себе тостер купила за 159 евро, по курсу 90 сейчас 14 тысяч). Думаю если хотеть сэкономить, то ещё скидки на Smeg на распродажах бывают
Вы хотите сказать, что 200 баксов за тостер - недорого?! 😂
Какие там налоги интересно, от 333 тысяч после всех удержаний сколько останется…
Ответ Бардзальи
Какие там налоги интересно, от 333 тысяч после всех удержаний сколько останется…
Ну не меньше 200 тысяч.
Ответ Бардзальи
Какие там налоги интересно, от 333 тысяч после всех удержаний сколько останется…
около половины, скорее всего.
У части девушек один мозг на всех - увидят что-то в Инсте и всем как под копирку это надо
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Australian Open. Финал. Соболенко сыграет с Рыбакиной в 11:30 по мск
вчера, 17:08
Джокович после пятисетовика с Синнером: «Для меня эта победа почти равноценна выигранному «Большому шлему»
вчера, 20:15
Зверев, Музетти, Де Минаур и Шелтон сыграют на пятисотнике в Акапулько
вчера, 19:52
Чесноков о камбэке Джоковича в матче с Синнером: «Надо снять шляпу перед Новаком»
вчера, 19:12
Меньшик не поможет сборной Чехии в квалификации Кубка Дэвиса против Швеции
вчера, 18:45
Клуж-Напока (WTA). Захарова начнет матчем с Плишковой, Потапова – с Бронцетти, Кырстя сыграет с Рахимовой
вчера, 18:12
Синнер проиграл все 8 матчей длиннее 4 часов
вчера, 17:53
Муратоглу о камбэке Джоковича в матче с Синнером: «Новак в очередной раз доказал, почему он величайший»
вчера, 17:31
Кафельников о победе Джоковича над Синнером: «Честь и хвала Новаку! Он молодец»
вчера, 17:03
Дель Потро о том, что предсказал выход Алькараса и Джоковича в финал Australian Open: «Я кое-что знал 😂💙»
вчера, 16:34
Ко всем новостям
Последние новости
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Агенты Педро и Джон Джона продвигают трансфер Клейтона в «Зенит». «Риу Аве» хочет 20 млн евро за форварда, интересовавшего петербуржцев еще в прошлом сезоне (Legalbet)
15 января, 08:44
Хавбек «Пари НН» и брат Калинской: «Думаю, Аня не будет менять спортивное гражданство. Она любит Россию и хочет жить здесь после завершения карьеры»
13 января, 10:05
Роналдо, Кака и Крауч пришли на «Битву полов» между Соболенко и Кириосом в Дубае
28 декабря 2025, 17:00Фото
Синнер встретился с Баджо в Дубае
25 декабря 2025, 07:50Фото
Циципас посетил матч баскетбольного «Дубая»
24 декабря 2025, 15:52Фото
В Елабуге прошел первый детский новогодний турнир Надежды Петровой
23 декабря 2025, 07:57Фото
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря 2025, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря 2025, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря 2025, 08:38Видео