38

Рыбакина о переходе россиянок под флаг Узбекистана: «Возможно, со временем это даст толчок развитию тенниса, как это произошло в Казахстане»

Рыбакина поддерживает новый курс развития тенниса в Узбекистане.

Елена Рыбакина прокомментировала переход некоторых россиянок под флаг Узбекистана.

С конца прошлого года за Узбекистан начали выступать Камилла Рахимова, Полина Кудерметова и Мария Тимофеева.

– Елена, если оглянуться назад, насколько переход под флаг Казахстана стал ключевым моментом в твоей карьере? Какое влияние это решение оказало на твой путь в теннисе?

– Это было уже довольно давно. Я как раз закончила школу и стояла перед выбором: либо поехать учиться в США, либо полностью сосредоточиться на профессиональном теннисе. Финансово было непросто.

Помню, сыграла один турнир WTA, показала хороший результат – и так мы, по сути, и нашли друг друга. Я очень благодарна Казахстану и нашей федерации за поддержку. За эти годы, представляя страну и выигрывая титулы, приятно возвращаться и видеть, как молодые ребята смотрят на тебя, вдохновляются. В целом, мне кажется, теннис в Казахстане за это время сильно вырос.

– Сейчас Узбекистан идет по схожему пути – несколько российских игроков уже сменили гражданство. Как думаешь, эта модель может сработать и в других странах, как это произошло в Казахстане?

– Честно говоря, я не очень в курсе всех деталей того, что происходит в Узбекистане. Знаю, что некоторые игроки действительно сменили гражданство.

Если у них появятся возможности развиваться и добиваться хороших результатов в теннисе, то почему бы и нет? Возможно, со временем это тоже даст толчок развитию тенниса в Узбекистане, как это произошло у нас, – сказала Рыбакина на пресс-конференции.

После перехода Рыбакиной, Бублика, Шевченко из под флага России я бы не сказал, что в Казахстане появились свои доморощенные талантливые теннисисты. Хотя, сюда можно было бы Скатова и Жукаева, но они к 25 годам максимум Челленджеры брали. В женском разряде вообще печально все. Кроме Рыбакиной, Путинцевой (которая, кстати, тоже из России перешла) и Диас за последние 10-15 лет никого не появилось. Хотя, у нас ситуация не лучше, судя по всему. Спасибо Тарпищеву!
Ответ Danil Ivanischev
После перехода Рыбакиной, Бублика, Шевченко из под флага России я бы не сказал, что в Казахстане появились свои доморощенные талантливые теннисисты. Хотя, сюда можно было бы Скатова и Жукаева, но они к 25 годам максимум Челленджеры брали. В женском разряде вообще печально все. Кроме Рыбакиной, Путинцевой (которая, кстати, тоже из России перешла) и Диас за последние 10-15 лет никого не появилось. Хотя, у нас ситуация не лучше, судя по всему. Спасибо Тарпищеву!
Скатов такой же доморощенный как Бублик. Хотя, да, место рождения у него какое надо. Я ещё помню, как он рассказывал, что с Казахстаном его ничего не связывает, т.к. семья переехала, когда ему не так много лет было, когда вопрос о смене гражданства задавали.
Ответ Danil Ivanischev
После перехода Рыбакиной, Бублика, Шевченко из под флага России я бы не сказал, что в Казахстане появились свои доморощенные талантливые теннисисты. Хотя, сюда можно было бы Скатова и Жукаева, но они к 25 годам максимум Челленджеры брали. В женском разряде вообще печально все. Кроме Рыбакиной, Путинцевой (которая, кстати, тоже из России перешла) и Диас за последние 10-15 лет никого не появилось. Хотя, у нас ситуация не лучше, судя по всему. Спасибо Тарпищеву!
На юниорском АО вроде катают несколько казахов
А кто там развился в Казахстане? Кроме самой рыбакиной и такой же россиянки путинцевой про них и не слышно ни про кого
Ответ Наглая Кайса
А кто там развился в Казахстане? Кроме самой рыбакиной и такой же россиянки путинцевой про них и не слышно ни про кого
Про Зарину Диас слышал? Дилетант
Ответ Evgeny Alexandrovich
Про Зарину Диас слышал? Дилетант
есть ещё Жибек Куламбаева - парный игрок (WTA 125 в парном разряде; и победительница 41 турнира ITF (шесть — в одиночном разряде)... из молодежи и развития "после Рыбакиной" - 13-летняя теннисистка из Казахстана Айым Канагатова...
Простите, а не подскажете, какие казахские теннисисты сейчас успешно играют в туре?
Ну, те, которые появились после этого самого толчка?
Ответ murzzzzzilka
Простите, а не подскажете, какие казахские теннисисты сейчас успешно играют в туре? Ну, те, которые появились после этого самого толчка?
Видимо Александр Шевченко 😆
Ответ murzzzzzilka
Простите, а не подскажете, какие казахские теннисисты сейчас успешно играют в туре? Ну, те, которые появились после этого самого толчка?
Развитие тенниса в стране -- это развитие теннисной инфраструктуры, новые корты, новые теннисные школы и тренеры. А игроки это уже потом.
За Казахстан одни русские играют, за редким исключают. Развитие в покупке талантливых русских?
Ответ Андрей_1116996589
За Казахстан одни русские играют, за редким исключают. Развитие в покупке талантливых русских?
Жукаев есть казах, довольно сильный челленджерист, был во второй сотне рейтинга.
Ответ Андрей_1116996589
За Казахстан одни русские играют, за редким исключают. Развитие в покупке талантливых русских?
8 лет маленький срок, чтобы Вы увидели или для начала хотя бы услышали о Казахстанцах-теннисистах... Развитие и будущее Казахстана, входят в юниорский топ-100:
Амир Омарханов (4-е место), Дамир Жалгасбай (86-е место), Зангар Нурланулы и Асылжан Арыстанбекова (66-е место)...
😂вот проблемы у людей: поехать учиться в сша или стать профи игроком...и,как мы видим,она вовсе не прогадала
Ответ Talgat Ergeshov
😂вот проблемы у людей: поехать учиться в сша или стать профи игроком...и,как мы видим,она вовсе не прогадала
Шнайдер не помешало стать профи приглашение в университет США. Скромнее по деньгам, это да
Ответ Talgat Ergeshov
😂вот проблемы у людей: поехать учиться в сша или стать профи игроком...и,как мы видим,она вовсе не прогадала
Вы не поняли сути, в Америке очень сильный студенческий теннис( и не только) играй и учись, и тд..
Не хотелось бы чтобы как в Казахстане))

Но все азиатские страны проходят через стадию. Потом выясняется что есть поlводные камни: местные таланты чаще тормозятся - при живых Рыбакине и Бублике в сборную сложнее пробиться, минус мотивация.
Ответ Владимир Халилов
Не хотелось бы чтобы как в Казахстане)) Но все азиатские страны проходят через стадию. Потом выясняется что есть поlводные камни: местные таланты чаще тормозятся - при живых Рыбакине и Бублике в сборную сложнее пробиться, минус мотивация.
Этническим казахам даже до второго эшелона - Путинцевой и Шевченко - как до луны. Что уже говорить про Рыбку и Бублика.
p.s. Отнюдь не в оскорбление казахам, просто факты есть факты...
Ответ chemical brother
Этническим казахам даже до второго эшелона - Путинцевой и Шевченко - как до луны. Что уже говорить про Рыбку и Бублика. p.s. Отнюдь не в оскорбление казахам, просто факты есть факты...
через 8 лет после перехода "Рыбакиной" Вы уже считаете: а Кто воспитался её примером и уже играет в туре? Фактов ещё лет 8-10 надо подождать, а имена запоминайте или записывайте:
Зангар Нурланулы (1782 ATP), Даниэль Тазабеков (94 ITF Juniors, 1945 ATP), Дамир Жалгасбай (Australian Open юниорский, 86-е место в мировом юниорском рейтинге, ), Амир Омарханов: 17-летний теннисист занимает 4-е место в юниорском рейтинге ITF, 814 ATP)
Асылжан Арыстанбекова - В женском юниорском рейтинге занимает 66-е место...
Факты то есть, нужно интересоваться, чтобы хотя бы знать начинать...
Тут всё зависит от человека, и его стремления!
