Рыбакина о переходе россиянок под флаг Узбекистана: «Возможно, со временем это даст толчок развитию тенниса, как это произошло в Казахстане»
Елена Рыбакина прокомментировала переход некоторых россиянок под флаг Узбекистана.
С конца прошлого года за Узбекистан начали выступать Камилла Рахимова, Полина Кудерметова и Мария Тимофеева.
– Елена, если оглянуться назад, насколько переход под флаг Казахстана стал ключевым моментом в твоей карьере? Какое влияние это решение оказало на твой путь в теннисе?
– Это было уже довольно давно. Я как раз закончила школу и стояла перед выбором: либо поехать учиться в США, либо полностью сосредоточиться на профессиональном теннисе. Финансово было непросто.
Помню, сыграла один турнир WTA, показала хороший результат – и так мы, по сути, и нашли друг друга. Я очень благодарна Казахстану и нашей федерации за поддержку. За эти годы, представляя страну и выигрывая титулы, приятно возвращаться и видеть, как молодые ребята смотрят на тебя, вдохновляются. В целом, мне кажется, теннис в Казахстане за это время сильно вырос.
– Сейчас Узбекистан идет по схожему пути – несколько российских игроков уже сменили гражданство. Как думаешь, эта модель может сработать и в других странах, как это произошло в Казахстане?
– Честно говоря, я не очень в курсе всех деталей того, что происходит в Узбекистане. Знаю, что некоторые игроки действительно сменили гражданство.
Если у них появятся возможности развиваться и добиваться хороших результатов в теннисе, то почему бы и нет? Возможно, со временем это тоже даст толчок развитию тенниса в Узбекистане, как это произошло у нас, – сказала Рыбакина на пресс-конференции.
Ну, те, которые появились после этого самого толчка?
Амир Омарханов (4-е место), Дамир Жалгасбай (86-е место), Зангар Нурланулы и Асылжан Арыстанбекова (66-е место)...
Но все азиатские страны проходят через стадию. Потом выясняется что есть поlводные камни: местные таланты чаще тормозятся - при живых Рыбакине и Бублике в сборную сложнее пробиться, минус мотивация.
p.s. Отнюдь не в оскорбление казахам, просто факты есть факты...
Зангар Нурланулы (1782 ATP), Даниэль Тазабеков (94 ITF Juniors, 1945 ATP), Дамир Жалгасбай (Australian Open юниорский, 86-е место в мировом юниорском рейтинге, ), Амир Омарханов: 17-летний теннисист занимает 4-е место в юниорском рейтинге ITF, 814 ATP)
Асылжан Арыстанбекова - В женском юниорском рейтинге занимает 66-е место...
Факты то есть, нужно интересоваться, чтобы хотя бы знать начинать...