Рыбакина о переходе россиянок под флаг Узбекистана: «Возможно, со временем это даст толчок развитию тенниса, как это произошло в Казахстане»

Рыбакина поддерживает новый курс развития тенниса в Узбекистане.

Елена Рыбакина прокомментировала переход некоторых россиянок под флаг Узбекистана.

С конца прошлого года за Узбекистан начали выступать Камилла Рахимова , Полина Кудерметова и Мария Тимофеева .

– Елена, если оглянуться назад, насколько переход под флаг Казахстана стал ключевым моментом в твоей карьере? Какое влияние это решение оказало на твой путь в теннисе?

– Это было уже довольно давно. Я как раз закончила школу и стояла перед выбором: либо поехать учиться в США, либо полностью сосредоточиться на профессиональном теннисе. Финансово было непросто.

Помню, сыграла один турнир WTA , показала хороший результат – и так мы, по сути, и нашли друг друга. Я очень благодарна Казахстану и нашей федерации за поддержку. За эти годы, представляя страну и выигрывая титулы, приятно возвращаться и видеть, как молодые ребята смотрят на тебя, вдохновляются. В целом, мне кажется, теннис в Казахстане за это время сильно вырос.

– Сейчас Узбекистан идет по схожему пути – несколько российских игроков уже сменили гражданство. Как думаешь, эта модель может сработать и в других странах, как это произошло в Казахстане?

– Честно говоря, я не очень в курсе всех деталей того, что происходит в Узбекистане. Знаю, что некоторые игроки действительно сменили гражданство.

Если у них появятся возможности развиваться и добиваться хороших результатов в теннисе, то почему бы и нет? Возможно, со временем это тоже даст толчок развитию тенниса в Узбекистане, как это произошло у нас, – сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Исход наших теннисисток в Узбекистан: как это устроено?

Узбекистан заманил 3 теннисисток из России. Откуда ресурсы и какие цели?

Массовый отъезд теннисисток из России – о чем это говорит?