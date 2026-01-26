Бублик – болельщикам: увидимся 6-7 февраля в Астане на Кубке Дэвиса.

Десятая ракетка мира Александр Бублик обратился к болельщикам по итогам выступления на Australian Open .

Вчера казахстанец проиграл Алексу де Минауру в четвертом круге – 4:6, 1:6, 1:6.

«Ребята, спасибо за поддержку и добрые пожелания. Пришло время перезагрузиться и вернуться в строй. Увидимся 6-7 февраля в Астане на Кубке Дэвиса.

До встречи в Астане, друзья!» – написал Бублик в сторис.

На следующей неделе сборная Казахстана сыграет с Монако в матче Мировой группы I.

Мирра в слезах, Бублика злил мяч для пинг-понга, Гауфф уже с титулом? Как дела на Australian Open