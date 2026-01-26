2

Бублик – болельщикам: «Увидимся 6-7 февраля в Астане на Кубке Дэвиса»

Десятая ракетка мира Александр Бублик обратился к болельщикам по итогам выступления на Australian Open

Вчера казахстанец проиграл Алексу де Минауру в четвертом круге – 4:6, 1:6, 1:6.

«Ребята, спасибо за поддержку и добрые пожелания. Пришло время перезагрузиться и вернуться в строй. Увидимся 6-7 февраля в Астане на Кубке Дэвиса.

До встречи в Астане, друзья!» – написал Бублик в сторис.

На следующей неделе сборная Казахстана сыграет с Монако в матче Мировой группы I.

Мирра в слезах, Бублика злил мяч для пинг-понга, Гауфф уже с титулом? Как дела на Australian Open

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: соцсети Бублика
2 комментария
Опять сольет там непонятно кому? Как он это обычно делает за сборную
Ответ Кирилл Кириченко
Опять сольет там непонятно кому? Как он это обычно делает за сборную
Жду их матча с Валей! Будет очень интересно.
