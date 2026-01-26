Рыбакина о том, что жила у австралийской семьи в 2016-м: «Они показали мне много красивых мест в Мельбурне – это до сих пор одно из самых теплых воспоминаний»

Рыбакина рассказала о самом теплом воспоминании из Мельбурна.

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина поделилась личной историей, связанной с Australian Open .

Десять лет назад она познакомилась с австралийской семьей и до сих пор поддерживает с ними связь.

«Когда я приехала сюда впервые, я была совсем одна. Помню, как проиграла на юниорском турнире и через тетю познакомилась с этой семьей. После поражения я осталась у них дома почти на неделю.

Они показали мне много красивых мест – это до сих пор одно из самых теплых воспоминаний отсюда. Потому что теперь, когда я приезжаю в Мельбурн на турнир, у меня почти нет времени куда-то сходить или посмотреть город.

Мы до сих пор поддерживаем связь. Дети растут. Забавно видеть, как летит время и как они изменились», – сказала Рыбакина.

